PicPay impressiona clientes com liberação de R$ 550

O PicPay tem sido comparado aos demais bancos digitais do país atualmente. De acordo com os especialistas, a fintech tem sido considerada uma das maiores.

Contudo, é válido salientar que isso não é por acaso, visto que a carteira digital tem sido uma das mais requisitadas por oferecer diversas vantagens. Uma delas são as três formas diferentes de ganhar dinheiro extra com a agência disponibiliza. Dessa forma, confira como fazer para ter rendimentos com o PicPay.

Como receber até R$ 550 no PicPay?

Todos sabem que durante uma crise econômica, receber uma renda extra é muito importante. Com o PicPay, o melhor de tudo é que o cliente não precisa pagar nada por isso, o usuário só precisa baixar o aplicativo totalmente gratuito e começar a ganhar dinheiro. Veja essas possibilidades com o app.

Convide amigos

Normalmente, o aplicativo recompensa os usuários por indicarem novos clientes. Para cada indicado que abrir uma conta, você ganhará 10 reais. Contudo, há um limite de indicação de 55 amigos, o que significa que pode ganhar até R$ 550,00.

Guarde dinheiro

Com retorno de mercado, para quem guarda seu dinheiro na carteira digital PicPay, há um rendimento igual a 105% do CDI e vale para quantias de até R$ 100 mil. O saldo tem segurança garantida, na forma de títulos públicos federais, basta depositar e começar a ganhar.

Cashback

A terceira forma de ganhar um valor extra com o aplicativo é aproveitar as promoções de cashback que ele oferece. O cashback funciona de várias maneiras, desde o pagamento de recibos, até a compra em lojas exclusivas, bem como pagamento em lojas físicas parceiras.

A empresa geralmente notifica os clientes sobre quaisquer novas promoções e, em alguns casos, eles podem até receber 30% de volta. Dependendo do perfil, você pode receber diversas promoções que incentivam o uso do app, como: pagar amigos ou contas e receber reembolso parcial. Algumas das opções mais conhecidas da empresa são normalmente:

Devolução de 5% a 20% no pagamento parcelado;

Cashback de 5% a 15% ao realizar pagamento aos amigos;

5% a 10% no pagamento de contas com cartão de crédito.

Códigos promocionais do PicPay liberam até R$ 50

Como já mencionado, muitos brasileiros buscam alternativas para conseguirem um dinheiro extra pela internet. Atualmente, os clientes do PicPay que possuem códigos promocionais na carteira podem receber um bom valor.

A fintech tem disponibilizado códigos promocionais de até R$ 50 para os clientes que utilizam algumas funções da empresa.

Como receber R$ 50 do PicPay?

A plataforma tem se tornado cada vez mais atrativa para os brasileiros. Um dos motivos para se tornar uma das maiores fintechs do país são as suas ações que pagam valores aos clientes.

Por meio da carteira digital, os usuários podem ter acesso a quatro tipos de cupons promocionais, sendo eles:

2 cupons de novos usuários;

1 cupom de cashback;

1 cupom de promoção gamer.

De acordo com a fintech, ao somar os bônus de cada cupom, o usuário pode receber até R$50. Isso porque, os primeiros cupons podem pagar R$10 cada, quando os clientes realizam compras dentro e fora da plataforma, ou quando realizam em transações internas.

Além disso, os usuários podem receber R$ 30 por meio do cupom de Cashback ao realizarem compras na AppStore. O último cupom é disponibilizado para os clientes utilizarem em suas contas da Steam.

Quais são os códigos do PicPay?

Primeiramente, é importante salientar que nem todos os clientes podem utilizar os códigos. No entanto, caso tenha os códigos promocionais liberados, confira quais são eles:

Novos usuários – 3YHUNG / JNWBAW;

Cashback – NEWPLAYER;

Gamers – TIMEDOPC.