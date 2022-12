Pietro e Astro vencem a primeira edição do ‘MasterChef+’

Foto: Melissa Haidar/Band

A grande final do MasterChef+, apresentada na noite dessa terça-feira (13), foi marcada pela vitória de Astro e Pietro. Os cozinheiros amadores, de 80 e 70 anos, respectivamente, conquistaram o paladar dos jurados com uma ceia de Natal que contou com carré de cordeiro, purê de batata cremoso e farofa. Para a sobremesa, os participantes capricharam em um pavê de morango.

Em entrevista exclusiva à Band, Astro se emocionou ao comentar o resultado. “Ganhar o MasterChef não tem explicação. Saber que cozinhei bem para três feras é motivo de muito orgulho”, ressaltou. O sentimento foi compartilhado por Pietro. “É muito mais do que uma glória. Sinto satisfação e muita alegria. Assisto ao programa desde a primeira edição e hoje estou aqui superando obstáculos”.

O companheirismo da dupla chamou a atenção durante a prova decisiva. O fato de um gostar de fazer pratos salgados enquanto o outro é expert em doces facilitou o trabalho. “Nós nos entendemos bem e mesmo nos percalços, quando esquecemos alguns ingredientes, conseguimos nos ajustar. No fim, não teve arroz, mas o Jacquin achou o purê de batata uma solução ainda melhor”, declarou Astro.

Segundo Pietro, a passagem pelo talent show é um recomeço. Aposentado, ele pretende começar a compartilhar as receitas que faz em casa nas redes sociais. “As amigas da minha esposa e os maridos delas já estão me cobrando para fazer ceia de Natal. Pretendo continuar mostrando o que sei, mas, aos 70 anos, não quero que seja algo profissional”.

Astro ainda não definiu seus próximos passos, mas tem certeza que seguirá cozinhando por amor. “Somos idosos, mas não velhos. Velho é aquilo que está estragado e não serve mais”, concluiu.

Além do troféu MasterChef+, os ganhadores levaram para casa um prêmio de R$ 15 mil cada um. No próximo dia 20, a Band estreia a segunda temporada do MasterChef Júnior com exibições às terças e quintas-feiras, às 22h30.

Leia mais sobre Reality Shows no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.