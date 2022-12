PinUp Bet Casino

Com uma interface amigável e um design bastante intuitivo. O PinUp vem trazendo uma plataforma repleta de títulos e jogos de cassino. A empresa conta com licença de operação emitida pela Curaçao eGaming.

PinUp Casino Segurança

O Pin-up conta com certificação SSL, garantindo proteção de dados para os usuários que decidirem realizar o cadastro em sua plataforma. O mesmo vale para as transações e pagamentos, as quais ocorrem em um ambiente totalmente seguro.

PinUp Bônus

A oferta de bônus é um dos maiores atrativos do Pin-up casino. A plataforma oferece além do tradicional bônus de boas-vindas, diversas outras ofertas. Como, giros grátis, premiações em aniversários e até mesmo cashback.

O bônus de boas-vindas para o cassino está entre os mais altos da indústria com 120% de até R$1.500 mais 250 giros grátis. Vale mencionar que essa promoção só é válida se o usuário fizer o depósito inicial da quantia mencionada. Caso abra uma conta e não deposite imediatamente, o valor cai para 100%.

Já no bônus de boas-vindas para apostas, o valor pode chegar a 125% de R$1.200 a R$1.500. É importante lembrar que, o usuário deverá cumprir o requisito rollover, ou seja, um valor mínimo de apostas antes de poder sacar o valor do bônus e dos possíveis ganhos.

PinUp Métodos de Pagamento

A plataforma oferece inúmeros métodos, contando não apenas com os tradicionais, mas também com criptomoedas, bem como várias carteiras virtuais.

Assim, alguns dos meios de pagamentos aceitos são:

Criptomoedas;

Carteiras virtuais;

Transferências bancárias;

Pix;

Boleto;

Transferências internacionais e outros.

Não há cobrança de taxas na plataforma e os pagamentos são processados automaticamente. O tempo de processamento depende da opção escolhida. Toda a operação é rápida e segura. No que tange aos valores, máximo e mínimo, estes dependem da escolha de cada tipo de pagamento.

PinUp Apostas

Apesar do ponto forte do PinUp ser o cassino, se engana quem acredita que ele não conta com um segmento de apostas esportivas. Isso porque, não somente a plataforma tem um setor de apostas esportivas, como também conta com um mercado satisfatório, e ainda, o recurso de streaming para a transmissão de alguns eventos ao vivo.

Apostas esportivas

O segmento de apostas esportivas do PinUp é bastante diversificado, contando com um mercado bastante extenso e satisfatório. Nele o usuário encontra diversos tipos de apostas além da vitória, como o empate, handicap e muito mais.

Apostas ao vivo

A cobertura de eventos ao vivo do PinUp não deixa a desejar em nenhum ponto, e traz os principais eventos. Vale destacar que, a plataforma conta com um streaming gratuito, sendo possível acompanhar alguns eventos.

Apostas e-Sports

O usuário que busca apostar em e-Sports não se decepciona com os eventos que encontra na PinUp. A plataforma oferece uma boa variedade de eventos que agradam os jogadores.

PinUp Casino

Ponto forte da plataforma, o segmento de cassino conta com mais de três mil títulos de jogos. São vários slots, títulos de cassino ao vivo e dezenas de jogos para o usuário usufruir e se divertir. A casa conta com os melhores títulos e possui parcerias com os principais provedores do mercado.

PinUp Casino Prós e Contras