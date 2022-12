Cuidando das pessoas e nutrindo cada uma delas desde 1955, a Piracanjuba é uma indústria de laticínios brasileira. A empresa oferece produtos como leite, leite condensado, creme de leite e vários outros. Desde a sua fundação, a companhia tem como objetivo fazer parte da mesa do brasileiro e entregar qualidade em todos os seus serviços. Saiba mais informações referente às vagas disponíveis, a seguir.

Piracanjuba abre NOVAS vagas de emprego; veja as regiões

Atuando no mercado de trabalho há cerca de 67 anos, a Piracanjuba conta com uma trajetória repleta de realizações e paixão em suas atividades. A empresa tem um compromisso em entregar qualidade em todas as suas atividades, atualmente ocupa a quarta posição no ranking de empresas de laticínios do Brasil.

Além disso, a empresa é uma das marcas mais escolhidas pelos brasileiros. A companhia oferece um amplo portfólio contendo mais de 180 produtos e busca entregar ainda mais ao consumidor final. Confira as novas vagas de trabalho anunciadas pela contratante.

Analista de Governança de TI – GOIÁS;

Coordenador de Tecnologia da Informação – Goiânia/GO;

Analista de Planejamento de Controle e Manutenção – Carazinho/RS;

Operador de Máquinas – São Paulo;

Analista de TI Sênior (Segurança da Informação) – Remoto e Goiânia;

Promotor de Vendas – São Paulo;

Auxiliar Administrativo – Paraná;

Supervisor de Compra de Leite – Santa Catarina;

Auxiliar de Produção – Governador Valadares/MG;

Analista de Tesouraria Júnior – Goiânia/GO.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar às vagas anunciadas, basta realizar o encaminhamento de um currículo no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e se inscreva através do 123empregos.