Piracanjuba abre vagas de emprego pelo Brasil

A Piracanjuba nasceu há mais de 60 anos no mercado com o objetivo de fazer parte da mesa do brasileiro, alimentando e cuidando das pessoas. Atualmente, a sua trajetória é repleta de conquistas e paixão pelo que fazem. Amor, comprometimento e qualidade em fazer o que te faz bem os diferencia como uma das maiores empresas do segmento, hoje em 4º lugar no ranking do Brasil de lácteos e em 6º lugar no ranking de marcas mais populares segundo o mercado pesquisa, na casa dos brasileiros.

Piracanjuba tem oportunidades de trabalho pelo país

Para obter toda esta conquista, a empresa Piracanjuba conta com o trabalho diário dos seus mais de 3.000 colaboradores, que são responsáveis ??por fabricar os quase 200 produtos de seu portfólio com muita dedicação e cuidado.

Então, venha fazer parte desta equipe. Conheça abaixo todas as vagas existentes e veja em seguida como fazer o seu cadastro:

ANL. DE GOVERNANÇA DE TI SR;

SUPERV. DE MERCHANDISING;

ANL. DE LABORATORIO JR;

ESTÁGIO FINANCEIRO;

ANL. DE LOGÍSTICA SR;

SERVIÇOS GERAIS;

ANL. DE PLANEJ. DE CONTROLE E MANUTENÇÃO;

ESTÁGIO GESTÃO DE PESSOAS;

ANL. DE PROJETOS DE TI SR;

OP. DE MÁQUINAS;

ANL. DE SUSTENTABILIDADE PL;

PROMOTOR DE VENDAS;

ANL. DE TESOURARIA JR;

OP. EMPILHADEIRA;

ANL. TI SR;

ESPEC. DE TI – GESTÃO DE DADOS;

ASS. ADMINISTRATIVO;

COMPRADOR;

AUDITOR SÊNIOR;

ELETRICISTA – MANUTENÇÃO GERAL;

AUX. EXPEDIÇÃO;

COORD. DE TI – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL;

AUX. PRODUÇÃO;

COORD. – FISCAL E TRIBUTÁRIO;

ESPEC. FINANCEIRO.

Como se candidatar

Quem possui interesse nas vagas divulgadas pela empresa Piracanjuba é necessário acessar o site 123 empregos para fazer o seu cadastro.

