Pix: novas regras começam a valer em janeiro (confira!)

O Pix foi lançado pelo Banco Central do Brasil (BC) em novembro de 2020. a princípio, ele é uma ferramenta de pagamento instantâneo que possibilita realizar transferências financeiras em tempo hábil, em cerca de 10 segundos. Um sucesso entre os brasileiros, se tornou um dos meios de pagamentos mais utilizados no país.

A partir desta conquista, o BC acabou por realizar uma série de investimentos no sistema, aprimorando-o e criando algumas novas ferramentas, em busca de melhorar exponencialmente a experiência de seus usuários. Desse modo, espera-se que algumas mudanças sejam feitas em 2023.

Um fenômeno nacional, o Pix apresentou um aumento exponencial no número de clientes, de suas transações financeiras e no volume de dinheiro. Todavia, seu desenvolvimento pode ser considerado uma revolução digital, auxiliando os seus usuários em suas vendas, como uma ferramenta prática e ágil.

Para o ano que vem, espera-se novas regras e novidades a respeito de sua utilização. Aliás, atualmente são mais de 140 milhões de usuários cadastrados no sistema, sendo que 10,7 milhões são pessoas jurídicas.O Pix se tornou referência internacional, com uma série de países buscando desenvolver suas ferramentas.

Mudanças em 2022

No ano de 2022, houve o desenvolvimento de outras modalidades para o sistema do Pix e para seus usuários. Ademais, de acordo com o BC, o objetivo é facilitar ainda mais a vida de consumidores e de empreendedores que poderão utilizar a ferramenta de várias maneiras, ajudando no desenvolvimento de diversos empreendimentos brasileiros.

1 – Pagamentos offline

Uma das grandes novidades apresentadas para o Pix é a possibilidade de se realizar pagamentos offline. Para tal, é preciso que apenas um dos envolvidos na operação tenha uma conexão com a internet. Dessa maneira, é possível fazer transações financeiras, com apenas uma das partes online.

2 – Pix débito automático

O Banco Central tem feito um estudo para que se abra a possibilidade de se fazer débitos automáticos utilizando o Pix. Será possível cadastrar fornecedores para o pagamento automático através da ferramenta. Analogamente, a nova função será parecida com o débito em conta atual, através do sistema do BC.

3 – Pix garantido

Através do Pix garantido, os usuários do sistema poderão fazer compras parceladas. Desse modo, era para o lançamento do projeto ser este ano, mas como está ainda em fase experimental, é possível que a função esteja disponível para os usuários a partir do início do ano que vem, junto às outras atualizações.

4 – Pix aproximação

O Pix aproximação permitirá aos usuários do sistema de transferência monetária eletrônico, pagar todas as suas compras, ao aproximar o celular da maquininha de cartão, ou ainda, em um terminal de pagamento. Todavia, espera-se que este sistema esteja disponível para todos em breve.

5 – Pix internacional

O Pix internacional ainda não tem data para seu lançamento. Através dele, o usuário poderá ter uma maior facilidade e agilidade em transações internacionais. Espera-se que sua implementação seja em 2024 ou em 2025. Em fase de desenvolvimento, lojistas de vários países já estão utilizando o Pix para suas vendas.

Novidades para 2023

Espera-se que para o ano que vem o BC apresente inovações a respeito do sistema para a transferência de dinheiro. Ele tem sido cada vez mais utilizado por donos de comércios, e empresas de serviços que viram na ferramenta uma maneira de aumentar suas vendas, facilitando a forma de pagamento.

1 – Pix Saque Pix Troco

Uma das novas regras anunciadas pelo Banco Central, que devem entrar em vigor em 2023, é sobre à elevação do limite para as retiradas de dinheiro através do Pix Saque e do Pix Troco. O valor máximo passou de R$500 para R$3 mil durante o período do dia e de R$100 para R$1000 durante o período noturno.

2 – Salários e Previdência

Uma outra alteração esperada para o ano que vem é a de uma alteração na regulamentação dos salários e benefícios previdenciários do Governo Federal. Foi aberta a possibilidade de o Tesouro Nacional pagar salários do funcionalismo, aposentadorias e pensões utilizando o Pix.

3 – Horário noturno

Em conclusão, em 2023 o limite para as transferências noturnas utilizando o Pix, durante o período de 20h e 6h da manhã , deverá ser eletivo. Ou seja, o cliente que irá estabelecer um limite certo para o horário. Os bancos, no entanto, não terão a obrigação de oferecer normas relacionadas a este período em especial.