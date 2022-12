PIX registra mais de 100 milhões de transações em 24 horas

Na última terça-feira (20), o Banco Central (BC) registrou um novo recorde com relação ao PIX. O serviço de pagamentos instantâneos ultrapassou a marca de 100 milhões de movimentações em 24 horas. Em específico, a ferramenta foi usada em 104,1 milhões de operações, superando o recorde anterior de 99,4 milhões de transações em 30 de novembro.

Novo recorde não trouxe instabilidade

Mesmo que o sistema estavE sobrecarregado com a quantidade de transações, segundo o BC, não houve instabilidade ao longo do dia. Sendo assim, os usuários puderam fazer suas transações normalmente. Estima-se que um valor de R$ 60,3 bilhões foi movimentado.

Como todos já sabem, o PIX tem sido um dos meios de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. A ferramenta foi liberada no final do ano de 2020 e hoje é aprovada por 85% dos brasileiros segundo pesquisa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Novidades para o PIX em 2023

Devido ao sucesso da nova modalidade, o BC passou a investir mais nas operações, melhorando o funcionamento do sistema. Nesta perspectiva, a partir do dia 2 de janeiro de 2023 os usuários do PIX contarão com algumas mudanças. Veja quais são a seguir!

Limites

Não haverá mais limite de transações com o PIX, isto é, os bancos não serão obrigados a estabelecer um limite de valor por transferências, devendo somente determinar um limite por período de tempo.

Sendo assim, quem possui um limite diário de R$ 2 mil, por exemplo, poderá utilizar todo este valor em uma única transação. Além disso, nada muda para aqueles que desejarem solicitar mudanças no seu limite.

Quanto ao pedido de redução do limite, o banco deve atender imediatamente. Já, se a solicitação for de aumento de limite, ele deve ser autorizado em um período entre 24h e 48h.

Período noturno

Os bancos poderão permitir que seus clientes personalizem o limite do horário noturno, desde que a alteração seja para a redução da margem. De modo geral, a mudança acontece entre as 20h e 6h, no entanto, será possível fazer a alteração para o horário das 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco

Por fim, outra mudança está relacionada as modalidades do serviço, o PIX Saque e pelo PIX Troco. Por meio da mudança, foi alterado o valor limite para o resgate:

Durante o dia: passa de R$ 500 para R$ 3 mil;

Durante a noite: passa de R$ 100 para R$ 1 mil.