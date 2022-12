PM é preso após matar ex-companheira com oito tiros em Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi preso, nesta quinta-feira (22), após matar a ex-companheira com oito tiros, em Salvador. O crime ocorreu dentro de um salão de beleza onde a vítima trabalhava, localizado em um supermercado na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Segundo o g1 Bahia, testemunhas afirmam que o homem invadiu o estabelecimento e perguntou onde estava a ex-companheira. Logo em seguida, ele foi até ela e efetuou os disparos. A situação causou correiria no local.

A vítima foi identificada como Greice Kelly, de 26 anos, e deixou um filho de sete anos. Não há detalhes se a criança é filha do suspeito.

Greice Kelly trabalhava no salão há cerca de dois meses. Ela já havia comentado com colegas que teria sido esfaqueada pelo suspeito, com quem teve um relacionamento abusivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. O suspeito era lotado na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Levantamento

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que divulga dados abertos sobre a violência armada na Bahia, cerca de 56 mulheres foram baleadas desde 1° de julho deste ano. Desse total, 31 morreram e outros quatro casos são de feminicídio.

