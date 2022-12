‘Poc Awards’ Veja as personalidades LGBTQIAPN+ brasileiras indicadas em 2022

Foto: Divulgação

A premiação “Poc Awards”, que ele anualmente intituições e personalidades brasileiras compromissadas com a comunidade LGBTQIAPN+ anunciou a lista de indicados nesta quinta-feira (21). Promovida pelo portal de notícias Gay Blog BR, a premiação traz destaques da música, esporte, política, jornalismo, entretenimento, publicidade e personalidades que se declararam LGBT+ no último ano.

Ao todo, são 24 categorias disponíveis para votação do público e os vencedores serão anunciados no dia 24 de dezembro. Richarlyson, Anitta, Carmo Dalla Vecchia, Vitão, Daniela Mercury, Bruna Linzmeyer, Linn da Quebrada, Jesuita Barbosa, Gloria Groove e Silvero Pereira, são alguns nomes famosos que concorrem aos troféus do Poc Awards.

Aliados da comunidade LGBT+, como Felipe Neto, Padre Júlio Lancelotti e Xuxa também são reconhecidos em suas respectivas categorias pelas iniciativas e posicionamos pró-diversidade ao decorrer do ano

“POC POC”

A premiação “Poc Awards” tem seu nome inspirado em uma gíria da comunidade LGBTQIA+ que foi ressignificada ao longo dos anos. “No início da década de 2000, o termo ‘poc’ era utilizado de forma pejorativa para se referir aos gays mais afeminados. ‘Poc poc’ era uma onomatopeia do barulho do andar de salto alto”, conta Vinícius Yamada, editor-chefe do Gay Blog BR. “No entanto, com o tempo, o termo passou a ter um novo significado e atualmente não possui a conotação ofensiva de outrora. Hoje, o termo ‘poc’ é símbolo de empoderamento e uma maneira carinhosa e humorada de gays se chamarem uns aos outros”, explica.

INDICADOS 2022

As 24 categorias e os respectivos indicados do Poc Awards 2022:

– “Poc do Ano”, categoria dedicada a personalidades que fizeram “saíram do armário” e/ou trouxeram representatividade em 2022: Christiana Guinle, Fernanda Souza, Igor Benevenuto, Igor Rickli, Jefferson Campos, Julia Dalavia, Marcelo Feller, Richarlyson e Vitão.

– “Influencia Web”: Alom Gomes, Bota Pó, Drag Box, Gabriel Villane, Raphael Vicente, Yarley.

– “Artivista”, categoria para artistas envolvidas com causas sociais: Bixarte, Laerte e Renata Carvalho.

– “Empoderamento”: Antra, Casarão Brasil e TODXS.

– “Comunicação”, categoria para LGBTs que usam as redes sociais para refletir sobre temas pertinentes à comunidade: Ad Junior, Adalberto Neto e Rita Von Hunty.

– “Plataforma Friendly”, categoria a qual o público avalia qual rede social mais atuou contra a LGBTfobia: Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok e Twitter.

– “Tem Local”, para destinos que promoveram turismo LGBTQIA+ em 2022: Curaçao, EUA e Tel Aviv.

– “Esporte”, para atletas que se destacaram na mídia em 2022: Igor Benevenuto, Richarlyson e Tifanny Abreu.

– “Literatura”: Alexandre Mortagua – “Aqui, Agora, Todo Mundo”, Maria Antônia – “Memórias da Primeira Coronel Trans do Brasil”, Patrick Cassimiro – “Fabulosas – Histórias de um Brasil LGBTQIAP+”, Renan Quinalha – “Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias”, Renato Lima – “Quando as borboletas voam no sertão” e Ronaldo Alexandrino – “A Suposta Homossexualidade”.

– “Aliada”, categoria para simpatizantes da causa LGBTQIA+ que usam suas redes sociais para se posicionar e defender a diversidade: Fayda Belo, Rosane Gofaman e Xuxa.

– “Aliado”, categorias para aliados que usam a visibilidade para defender pautas LGBTQIA+: Felipe Neto, Padre Júlio Lancelotti e Tadeu Schmidt.

– “Música Poc Brasileira – MPB”, dedicada a talentos da nova geração: Carol Biazin, Gabeu, Izrra, Jotta A, Thiago Pantaleão e Victor Kinjo.

– “Hit do Ano”, para as canções que fizeram sucesso nas plataformas de streaming: “Baby 95” – Liniker, “Cachorrinhas” – Luísa Sonza, “Envolver” – Anitta, “Idiota – Jão, “Maldivas” – Ludmilla, “Vermelho” – Gloria Groove.

– Hitmaker: Anitta, Gloria Groove, Jão, Liniker, Ludmilla, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Silva e Vitão.

– “Ícone”, neste ano, a categoria é voltada para LGBTs que usaram a visibilidade em suas carreiras para falar sobre a causa: Carmo Dalla Vecchia, Daniela Mercury e Silvero Pereira.

– “Ator”, para os atores que se destacaram ou levaram representatividade para a arte: Alejandro Claveaux, Carmo Dalla Vecchia, Irandhir Santos, Jesuita Barbosa, Kiko Mascarenhas, Lucas Leto, Pablo Sanábio, Rafael Theophilo e Silvero Pereira.

– “Atriz”: A Maia, Alanis Guillen, Bruna Linzmeyer, Julia Dalavia, Lucy Alves e Marina Mathey.

– “Militante”, para pessoas que visam garantir direitos para LGBTs: Daiana Santos, Dani Balbi, Fábio Felix, Guilherme Cortez, Linda Brasil e Rosa Amorim.

– “Porta-Voz”: Duda Salabert, Erika Hilton e Fabiano Contarato.

– “Evento”: Festival MixBrasil, Hopi Hari Pride e Parada SP.

– “Pegue meu dinheiro”, para empresas que tiveram uma expressiva colaboração com a comunidade LGBTQIA+, seja através de ações, políticas internas ou posicionamentos: Avon, British Council, Burger King, Mercado Livre, Netflix e Unilever.

– “Telejornalista”: Daniel Adjuto, Erick Rianelli, Gabriel Luiz, Lorena Coutinho, Marcelo Cosme e Matheus Ribeiro.

– “Lenda”, dedicada a drag queens com longa trajetória e tidas como “divas” da comunidade: Marcia Pantera, Paulette Pink, Silvetty Montilla, Suzy Brasil, Tchaka e Thalia Bombinha.

– “Reality”: Alex Gallete (A Fazenda 14), Brunna Gonçalves (BBB 22), Charles Gama (No Limite 6), Ipojucan (No Limite 6), Linn da Quebrada (BBB 22) e Tiago Abravanel (BBB 22).

