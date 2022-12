Pole Alimentos abre novos EMPREGOS no Ceará

A Pole Alimentos é uma companhia feita de cearenses para cearenses, comprometida em entregar produtos com os sabores da sua terra, o frescor dos produtos locais e a variedade e qualidade que tanto valorizam os seus consumidores. A força desta companhia vem de sua própria essência, dos valores que os movem, do caráter de sua gente simples, trabalhadora, que ama o que faz, realiza cada ação com coração e cuida de cada detalhe com coração e eficiência.

Pole Alimentos tem oportunidades de trabalho no estado cearense

A Pole Alimentos possui união, compromisso, ousadia e confiança, são valores muito evidentes em sua equipe pelo país e se você possui essas qualidades a empresa adoraria trabalhar com você. Além disso, ela oferta vários benefícios aos seus funcionários como, por exemplo, seguro de vida, alimentação no local, auxílio creche, assistência odontológica e médica, cesta básica, convenio com empresas parceiras de instituição de ensino e farmácia, descontos nos produtos e programa de bem-estar.

Ela está ofertando muitas vagas de emprego e nem todas elas exigem experiencia na função, no entanto, é necessário, pelo menos, possuir Ensino Fundamental completo em algumas. Conheça todas elas a seguir e em seguida descubra como se inscrever:

Aux. de Serviços Gerais;

Aj. de Carregamento;

Aux. de Expedição;

Aux. de Controle de Qualidade;

Inspetor de Qualidade;

Aux. de Cozinha;

Aux. de Produção.

Como se candidatar

Para enviar a sua inscrição para as vagas ofertadas pela empresa Pole Alimentos, é necessário acessar o site 123 empregos, pois o processo de recrutamento dos candidatos é realizado por meio dele.

