Pole Alimentos abre vagas de emprego no nordeste

A Pole Alimentos é uma empresa originalmente cearense, que atua com a missão de oferecer produtos que trazem o sabor de sua terra, o frescor da produção local e a diversidade e excelência que seus consumidores tanto prezam. A companhia disponibilizou novas oportunidades de emprego no nordeste. Confira, a seguir.

A força da companhia vem através de sua essência e valores. Por trás de todo sucesso, a companhia possui uma equipe de trabalhadores que amam o que fazem e colocam o coração em todas as suas ações, cuidando de todos os detalhes com eficiência e atenção. Três valores muito evidentes fazem parte do time dedicação, confiança e ousadia, é dessa forma que a empresa trabalha.

A Pole Alimentos acredita na força do trabalho feito com dedicação e por isso está buscando profissionais capacitados e dedicados e entregar os melhores resultados, sempre priorizando a qualidade entregue em seus serviços e um atendimento diferenciado aos seus clientes. Veja a seguir as vagas disponíveis.

Ajudante de Motorista – Barbalha/CE;

Consultor de Vendas – Fortaleza/CE;

Auxiliar de Controle de Qualidade – Aquiraz/CE;

Jovem Aprendiz – Ceará;

Auxiliar de Cozinha – Maracanaú/CE;

Auxiliar de Expedição – Maracanaú/CE;

Auxiliar de Produção – Aquiraz/CE.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados devem acessar o site 123empregos e realizar o cadastro de um currículo para a companhia analisar.

