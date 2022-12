Polícia conclui que Seu Jorge foi alvo de racismo

Foto: Reprodução/ YouTube

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que Seu Jorge foi alvo de ofensas racistas durante um show em Porto Alegre no dia 14 de outubro. No entanto, após dois meses de investigação, os autores dos insultos não foram identificados. Com isso, não houve indiciamento.

A delegada Andrea Mattos, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre e responsável pelo caso, afirmou em coletiva de imprensa que as imagens com a perspectiva da plateia e a pluralidade de vozes nos trechos de áudios selecionados impediram a identificação. Segundo estimativa da polícia, havia aproximadamente 800 pessoas no local.

A Polícia ouviu os relatos de 17 pessoas, incluindo o cantor, músicos, profissionais que trabalharando no evento, o presidente do clube em que foi realizada a apresentação e testemunhas. De acordo com a investigação, a prova testemunhal confirmou as acusações.

“A minha conclusão é que houve a materialidade, mas não temos uma pessoa física para atribuir a autoria dessas ofensas”, diz a delegada.

Entenda o caso

Seu Jorge, 52 anos, foi alvo de ataques racistas durante um show em Porto Alegre, no dia 14 de outubro. Segundo relatos nas redes sociais, o cantor foi xingado de “vagabundo” e chamado de “preguiçoso”.

Internautas que compareceram no evento também ouviram sons de imitações de macacos como “Uh uh uh” por parte da plateia . A apresentação foi feita no clube Grêmio Náutico União (GNU).

Os responsáveis pelo evento se pronunciaram sobre a polêmica e através de um comunicado disseram que estão apurando o caso. “Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação”, diz um trecho.

