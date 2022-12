Polícia Federal deflagra operação contra ameaças a escolas

Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil da Bahia, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a segunda fase da Operação Apokrypha, contra atos de terrorismo e ameaças à comunidade escolar da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. As investigações apontam que o crime foi cometido por meio de perfis anônimos nas redes sociais, para causar terror.

De acordo com a PF, a investigação foi iniciada após e uma denúncia feita por um cidadão, na Delegacia de Polícia Federal de Barreias, noticiando diversas conversas postadas em redes sociais sobre o planejamento de um atendado que seria realizado em diversas escolas da cidade.

Na primeira fase da operação, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de um dos suspeitos. Nessa nova etapa, novos perfis envolvidos nos delitos foram identificados e alvos de buscas e apreensão. Como resultado, foram apreendidos diversos telefones celulares e documentos. As investigações seguem em segredo de justiça.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.