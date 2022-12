Polícia investiga sequestro de garoto em escola em Brotas

Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia investiga o sequestro de um menino que teria sido levado da escola onde estuda, no bairro de Brotas, em Salvador. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (1º), o pai da criança, que é policial civil, é suspeito do crime.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (30). Segundo a polícia, informações iniciais dão conta de que o homem teria tirado o garoto da instituição de ensino sem a autorização da ex-companheira, que tem a guarda da criança.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) chegaram a ir no local após serem acionados com a denúncia do sequestro, e foram informados sobre o caso pela diretora da escola.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Conforme a Polícia Civil, equipes da unidade estão fazendo buscas para localizar e resgatar o menino, para devolver à mãe. Até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido encontrado.

Ainda de acordo com a corporação, a suspeita do envolvimento do policial civil está sendo apurada pela Corregedoria da Polícia Civil.

