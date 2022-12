Policial é apontado como affair de Jojo Todynho e rebate

Foto: Reprodução / Instagram

O policial Gabriel Sequeira, de 38 anos, foi apontado como o novo romance de Jojo Todynho.Em entrevista ao jornalista Rafael Godinho, da revista ‘Quem’, o profissional rebateu os burburinhos e afirmou ser amigo da dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ há anos. Jojo está solteira desde o término com o oficial militar, Lucas Souza.

A notícia tomou conta das páginas de fofoca após o agente publicar uma foto junto com a cantora. “Momentos de um fim de semana em clima de Copa do Mundo”, legendeu ele o post. “Fechamento”, comentou ela.

Os dois curtiram juntos o show de Wesley Safadão no festival Village, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. “Povo viaja muito! Conheço a Jojo tem tempo. É notícia fake”, disse ele na entrevista.

Vale destacar que Gabriel também é ator e integrou o elenco do filme ‘Eike, Tudo ou Nada’ que conta detalhes da vida de Eike Batista. Nelson Freitas e Carol Castro foram os protagonistas do filme.

