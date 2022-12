A tecnologia é um diferencial competitivo no empreendedorismo, por isso, é importante que o empreendedor estude o mercado e adquira uma ferramenta que obtenha o melhor custo-benefício em longo prazo.

Pontos de atenção para o empreendedor adquirir uma tecnologia de gestão

A entrada no mercado dentro do empreendedorismo pode ser desafiadora. No entanto, ao realizar a gestão de forma tecnológica, o empreendedor pode obter vantagens dentro do seu segmento de atuação.

Evite a obsolescência de sua marca

O investimento em uma tecnologia não é opcional na atualidade, já que o empreendedor que abdica deste investimento desde o seu surgimento, pode ficar aquém do seu potencial, chegando à falência em pouco tempo de atuação.

Por isso, investir em uma tecnologia é uma forma resolutiva de direcionar a sua marca no mercado, expandindo o seu potencial e alcançando novos nichos dentro do segmento.

Considere a organização da rotina e suas metas em longo prazo

Uma tecnologia de gestão deve ser integrada, responsiva, intuitiva e segura. Sendo assim, no momento de adquirir uma ferramenta para gerir a sua empresa, considere a sua necessidade atual de rotina, como controle de estoque, fluxo de caixa, informações para compras etc. Ao passo que também é relevante que destaque as suas projeções futuras.

Uma ferramenta escalável

A escalabilidade é um ponto importante para que o empreendedor analise a viabilidade de adquirir uma ferramenta de gestão. Uma vez que uma tecnologia escalável permite que a empresa cresça sem precisar realizar um novo planejamento e um consequente investimento em sua infraestrutura.

Integração de dados

A integração de dados é primordial no momento atual do mercado. Já que ao adquirir uma ferramenta escalável, o empreendedor deve considerar a possibilidade de obter métricas confiáveis em tempo real.

Sendo assim, uma ferramenta que permite a integração com outra tecnologia já existente, ou ainda, com uma futura aquisição, deve ser a prioridade dentro do planejamento estratégico do empreendedor.

Marketing digital

Não menos importante, considere a imagem da empresa através do marketing digital. Já que uma ferramenta tecnológica deve considerar a estrutura e a necessidade da sua organização.

Portanto, além de administrar internamente a sua empresa, uma ferramenta tecnológica deve considerar a experiência do cliente através de vários canais para vendas, atendimento, reclamações etc.

Omnichannel

Por isso, uma ferramenta de tecnologia omnichannel pode ser viável para o seu negócio. Principalmente dentro do segmento do varejo, considerando que a tecnologia omnichannel é uma inovação disruptiva por diversas vertentes e por suas possibilidades de customização.