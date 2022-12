Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve direcionar seus objetivos profissionais de uma forma orgânica, por isso, é importante que tenha atenção plena ao seu comportamento e à construção de sua narrativa.

Pontos importantes para a sua entrevista de emprego

Construir uma narrativa é fundamental durante o processo de recrutamento e seleção. No entanto, essa construção deve ser correlata aos seus objetivos e às suas experiências anteriores.

A construção de uma narrativa objetiva e assertiva pode ser o diferencial para o candidato, por isso, é importante simplificar situações positivas e contornar pontos negativos.

Destaque suas experiências profissionais

Ao falar sobre seus empregos anteriores, é relevante destacar seus resultados de maneira orgânica, falando sobre seu senso de urgência; capacidade de lidar com metas; direcionamento de processos; otimização de fluxos; construção do relacionamento com o cliente; dentre outros pontos importantes para a formação do seu perfil profissional.

Seja resolutivo

Por outro lado, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, por exemplo, é importante que destaque o seu objetivo de estudar teatro. Dessa forma, estará direcionado a solução para um ponto que requer melhoria.

Adote uma postura objetiva

Além da sua narrativa, o candidato deve ter atenção plena ao seu comportamento durante a entrevista de emprego, já que é necessário considerar que o seu corpo fala. Sendo assim, não gesticule excessivamente, fale de maneira calma e tranquila, evite atrasos e mantenha contato visual com profissional que estiver conduzindo o processo de recrutamento e seleção.

Conheça a cultura da empresa

É aconselhável ao candidato conhecer o site da empresa, já que ao acessar a história da organização, poderá ter maior clareza sobre quais são os pontos que permitem a compatibilidade entre as partes. Visto que uma cultura startup é bem mais aberta do que é uma cultura tradicional.

Por isso, essa avaliação deve ser feita pelo candidato, já que essa análise faz parte de uma importante relação entre as objetividades envolvidas.

Adapte os apontamentos citados e alcance seus objetivos profissionais

Dessa forma, o candidato estará melhor preparado para lidar com o processo seletivo de modo orgânico, evitando adotar uma postura de autossabotagem profissional. Portanto, na condição de candidato, considere os pontos direcionados e não fique aquém do seu potencial.

Sendo assim, pode ser importante realizar adaptações dos apontamentos citados para que a entrevista de emprego ocorra de maneira orgânica, considerando a sua objetividade no mercado de trabalho.