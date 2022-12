A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para que o candidato demonstre o seu potencial de maneira objetiva e profissional. Sendo assim, considere o processo seletivo como uma forma orgânica de destacar suas habilidades e competências.

Pontos importantes para o candidato se preparar para a entrevista de emprego

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional. Dessa forma, poderá elevar suas chances de sucesso ao exemplificar situações relacionadas à sua experiência. Além disso, é necessário que o candidato fale sobre seus pontos fracos de modo resolutivo. Sendo assim, ao apresentar uma situação negativa, apresente a solução.

Seja resolutivo ao apresentar seus pontos fracos

Por exemplo, é possível informar que é uma pessoa que possui dificuldades para falar em público. No entanto, pode ser igualmente relevante ressaltar sua vontade de realizar algum curso que melhore a sua comunicação.

Adote uma postura positiva

A postura do candidato é outro ponto que deve ser direcionado de maneira objetiva. Sendo assim, adote um comportamento participativo, considerando que diversos fatores impactam a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Não mantenha os braços cruzados; fale de maneira tranquila; não gesticule de forma excessiva; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo e seja assertivo durante a construção de suas respostas.

Faça perguntas objetivas

Geralmente, no final do processo seletivo, é cedido ao candidato um espaço para que ele faça perguntas, tire dúvidas e complemente as respostas. Sendo assim, pode ser viável utilizar esse espaço para perguntar dados relevantes sobre a empresa e opções práticas sobre a vaga, questionando a possibilidade de crescimento de carreira, benefícios da flexibilidade de horários, dentre outros apontamentos que sejam pertinentes para a análise sobre a compatibilidade dos valores e dos objetivos envolvidos.

Analise os valores envolvidos

Visto que é importante ressaltar que essa análise é cabível a todos os envolvidos. Portanto, pode ser viável para o candidato realizar esse tipo de questionamento e complementar suas respostas, destacando seu interesse pela empresa.

Adapte os pontos citados

Sendo assim, é aconselhável que adapte os apontamentos citados e não fique aquém do seu potencial profissional, considerando que diversos fatores impactam a dinâmica de uma empresa na era digital.

Portanto, a entrevista de emprego deve ser uma oportunidade para o candidato se direcionar e não um ponto de tensão e julgamento que pode deixar o candidato aquém do seu potencial profissional no mercado atual.