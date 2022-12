POP Trade abre vagas de emprego em todo o país

A empresa POP Trade reúne pessoas em busca do mesmo objetivo: inovar sempre para o desenvolvimento contínuo e responsável do trade marketing e melhorar a experiência do consumidor. Com 17 anos de mercado e presença em todos os estados do Brasil, eles continuam abrindo espaço para novas ideias, oportunidades e soluções para problemas.

POP Trade possui oportunidades abertas no Brasil inteiro

A POP Trade está aberta a diferentes perspectivas, criamos soluções verdadeiramente únicas, recrutam e desenvolvem as melhores equipes para atuar na representação de seus clientes e de sua marca com comprometimento e qualidade. Eles possuem mais de 4000 pessoas sonhando e caminhando juntas para realizar as suas propostas com qualidade, cumprir os seus compromissos, engajar e equipar essas novas soluções com uma equipe feliz pela melhor entrega e resultados.

Como uma empresa inclusiva, buscam a diversidade internamente. Por isso, possuem uma área dedicada às pessoas: nossa equipe de RH – Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, trabalha todos os dias para recrutar os mais diversos talentos e adicioná-los ao seu time. Conheça a seguir todas as vagas em aberto e veja como se inscrever abaixo:

Coord. de Pricing;

Anl. de Inteligência;

Superv. de Merchandising;

Anl. de Pricing;

Instrutor de Treinamento Jr;

Ass. de Inteligência;

Promotor de Merchandising Junior;

Ass. de Operações;

Consultor de Ponto de Venda;

Demonstrador/Degustador;

Superv. de Campo;

Coord. de Merchandising;

Promotor Alimentar.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa POP Trade e se cadastrar em uma das oportunidades disponíveis é preciso visitar o site 123 empregos e realizar a sua inscrição por lá.

