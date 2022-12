Popozuda fala sobre filho ter beijado a mesma mulher que ela

Foto: Reprodução/ Instagram

Tal mãe, tal filho? A pegação na Farofa da GKay trouxe uma coincidência um tanto quanto peculiar a luz dos internautas, o gosto parecido entre Valesca Popozuda e o filho Pablo.

Convidados da festa de Gessica Kayane, a dupla acabou por ficar com a mesma pessoa, a blogueira Dora Figueiredo, mas calma, tudo com um bom intervalo de tempo, um ano entre as situações.

A influenciadora fez questão de comentar o fato nas redes sociais assim que o beijo aconteceu. “Gente! E eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa, sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”, disse no Twitter.

Em entrevista ao Multishow, Valesca comentou a situação e afirmou não ver problema na situação.

“Eu beijei a Dora ano passado, ele beijou ontem. Eu cheguei hoje para o segundo dia. Por mim tudo bem, sem problema. Eu só espero, meu filho, que você não seja ciumento”, brincou.

A funkeira ainda afirmou na web que topava um bis com Dora: “Que ele não seja ciumento, porque eu já vou chegar querendo Bis”.

