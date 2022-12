‘Por mim a gente volta agora’, diz Carlinhos Maia sobre volta com Lucas Guimarães

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães seguem próximos mesmo após o fim do relacionamento dos dois. O humorista inclusive deixou de ir para o primeiro dia da Farofa da Gkay para cuidar do ex que ficou doente.

Porém, os dois curtiram a festa da influenciadora na madrugada desta terça-feira (7) e falaram sobre um possível retorno do casal durante entrevista para a coluna de Leo Dias.

“Por mim a gente volta agora, mas estamos juntos apenas curtindo. Então deixa no tempo dele. Não voltamos não”, revelou Carlinhos Maia.

Já Lucas Guimarães foi mais cauteloso ao falar sobre um possível retorno: “Sem pressão dos seguidores. Tudo no tempo de Deus. Tudo que tiver de ser será”.

Vale lembrar que, durante show de Wesley Safadão na Farofa da Gkay, Carlinhos Maia respondeu ao cantor se estaria namorando. “Estou dando”, brincou o humorista.

