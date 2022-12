‘Por muito tempo achei que era heterossexual’ 

Foto: Isla Carvalho/iBahia

Lumena Aleluia ficou conhecida no ‘BBB21’ por causa dos discursos firmes e posicionamentos em prol do antirracismo e do feminismo. Agora, a psicóloga está mostrando uma versão mais íntima, na atual edição do programa ‘De Férias Com Ex’. Apesar do que muitos imaginam, bissexual assumida, a baiana nem sempre teve essa abertura de falar e mostrar questões sobre sua sexualidade.

Durante entrevista ao Fervo das Cores, do portal iBahia, Lumena contou detalhes sobre o seu processo de aceitação. Nascida em uma família tradicional, a jovem precisou passar por muitas experiências até entender quem realmente era.

“Minha jornada é muito de autodescoberta, principalmente pela ausência de uma referência. Eu sou uma pessoa que nasceu dentro de um contexto de uma família tradicional, então dificilmente eu acessei referências positivas de uma vivência libertária da sexualidade. Por isso, por muito tempo eu acreditava que era heterossexual, projetava uma família tradicional, etc…”, contou a ex-BBB.

Assim como muitos LGBTQIAPN+’s, a negação fez parte do dia a dia de Lumena. Quando ela começou a sentir atração por meninas, por exemplo, houve uma dificuldade para entender que o desejo fazia parte dela.

Foto: Adriano Santana/Reprodução/Redes Sociais

A grande “virada de chave” na trajetória de descoberta da artista aconteceu em 2016, quando viajou para outras regiões do Brasil e do mundo. “O fato de eu ter migrado para outras cidades, ido morar no Rio de Janeiro, começar a ser paquerada por mulheres, fez eu começar a me aceitar”, contou.

E seguiu dizendo: “No entanto, eu saí do armário mesmo quando fui fazer intercâmbio para estudar inglês na África do Sul. Chegando lá, me apaixonei por uma menina. Quando voltei para o Brasil, me permiti ter um relacionamento lésbico. A partir de então, fiquei sete anos me relacionando exclusivamente com mulheres”.

Em outubro de 2021, Lumena anunciou o término do namoro com a musicista Fernanda Maia, após três anos de relacionamento. Na época, a famosa afirmou que a decisão havia sido de forma conjunta. Agora, solteira, a psicóloga está aproveitando para ter “novas vivências”. “Eu não me classifico com “a” ou “b”. Eu, agora, tenho vivências, momentos, bissexuais”, pontuou.

Por fim, a ex-BBB ainda deixou uma mensagem para aqueles que estão em processo de aceitação: “Tenha coragem! A vida é muito curta. Eu tive que dar uma volta no mundo, gastei dinheiro, para sair do armário. Vá na festinha, vá com a galera… O mais importante é que você esteja em ambientes que se sinta seguro para viver seu afeto, sua liberdade”.

