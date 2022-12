Por que a air fryer é um bom presente de natal?

Foto: Divulgação Canva

O Natal está chegando e você ainda não sabe o que comprar para presentear aquela pessoa querida? Saiba que a fritadeira elétrica Air Fryer é um bom presente de natal e nesse artigo, você vai entender o porquê.

Primeiro ponto: a fritadeira elétrica está entre os artigos mais cobiçados entre os consumidores por ter uma tecnologia inovadora e dispensar o uso de óleo no preparo de frituras. Além disso, a air fryer é um eletroportátil que vai além do preparo de alimentos, ela oferece praticidade e rapidez também no preparo de receitas de bolos, pães, assados e mais.

Confira os 4 principais motivos para dar uma air fryer de presente de natal

1. Garante melhor qualidade de vida

O preparo dos alimentos sem óleo ajuda a preservar o sabor natural dos alimentos e evita o desenvolvimento de doenças causadas pelo consumo excessivo desse produto, ou seja, a comida se torna mais saudável o que ajuda a melhorar a qualidade de vida.

2. Possui funções variadas

Na Air Fryer você consegue fazer alimentos assados, grelhados e fritos como massas, carnes, tortas, bolos, legumes e muitas outras. Basta seguir as especificações da marca e utilizar a temperatura necessária pelo tempo correto.

3. Segurança e praticidade no preparo

Como o alimento é feito num compartimento fechado, não há risco de queimadura como por exemplo no preparo da fritura, que pode espirrar óleo. Sem contar que com a função timer também não há o compromisso de ficar sempre por perto do alimento, o preparo se encerra no tempo escolhido, otimizando seu tempo.

4. Facilidade para limpeza

A fritadeira elétrica evita problemas de cheiro forte no ambiente, assim como sujeira, pois garante o preparo sem sujar todo o ambiente. Da mesma forma, a limpeza da bandeja é fácil e rápida.

Agora você já sabe por que quem ainda não tem esse item em casa, deseja ter. Por isso, não perca tempo! Compre uma air fryer para dar de presente de natal pelo site ou app da Le Biscuit com os melhores descontos do mercado! Não sabe qual modelo escolher? Então, veja aqui qual air fryer comprar!

