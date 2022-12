Por que meus vídeos do TikTok não estão funcionando

O TikTok teve um crescimento tremendo nos últimos anos, tornando-se uma das plataformas de mídia social mais populares. Com milhões de pessoas usando o TikTok, não é surpresa que a plataforma tenha se tornado cada vez mais popular.

Infelizmente, às vezes os usuários têm problemas com suas contas do TikTok e não sabem ao certo por que meu TikTok não está funcionando. Este artigo discute alguns motivos comuns pelos quais uma conta TikTok pode não estar funcionando e como solucionar esses problemas.

Por que meu TikTok não está funcionando?

TikTok, a popular plataforma de mídia social, recentemente ganhou muita força. No entanto, alguns usuários descobriram que seu aplicativo precisa ser corrigido ou têm dificuldade em acessá-lo. Isso pode ocorrer devido a vários problemas, incluindo problemas de servidor, problemas de conexão ou até falhas de software em seu dispositivo. Outra causa comum da incapacidade de funcionamento do TikTok é a corrupção de dados. Esses dados podem ser dados essenciais do aplicativo ou cache.

O TikTok atualiza seu aplicativo com frequência para corrigir bugs, adicionar recursos e aumentar a segurança, como muitos outros desenvolvedores de aplicativos. Se houver um problema com o próprio aplicativo, o TikTok pode ficar inoperante.

Várias nações, incluindo Índia, Paquistão, Bangladesh, Indonésia e outras, proibiram temporária ou permanentemente o TikTok. Você deve ser cidadão de um desses países que proibiram o TikTok; isso não vai funcionar.

Como corrigir vídeos do TikTok que não funcionam no Android e iOS

Pela discussão anterior, fica claro que existem vários motivos pelos quais o TikTok parou de funcionar. Aqui estão algumas maneiras simples de corrigir esse problema.

Reinicie seu dispositivo

Reiniciar o telefone é um daqueles momentos em que fazer algo tão simples quanto isso pode resolver qualquer problema. Se você achar que o TikTok não está funcionando corretamente no seu dispositivo, desligue-o e ligue-o novamente.

Você pode executar uma reinicialização simples. Esta etapa eliminará todos os programas que estão atualmente na RAM. Assim, quando você reiniciar o TikTok, será o mesmo que recomeçar do início.

Verifique se o TikTok está fora do ar

O primeiro passo para determinar se o TikTok está desativado ou não é abrir o aplicativo no seu dispositivo. Se abrir sem problemas, o problema pode estar no seu dispositivo ou na conexão com a Internet, e não no próprio aplicativo.

A página inicial do TikTok pode ser acessada por meio de um navegador da Web em vez de usar o aplicativo. O site Downdetector oferece serviços semelhantes. Interrupções e problemas do site são monitorados por este site popular.

Se houver um problema com os servidores do TikTok, o aplicativo e o site não funcionarão corretamente. A solução para esse problema é esperar até que o TikTok corrija o problema, pois o problema está no fim.

Se você ainda estiver usando uma versão anterior do TikTok, o tempo de carregamento pode ser prolongado para você. Isso também significa que você não poderá voltar ao trabalho depois de assistir a alguns de seus vídeos de comédia favoritos ou fazer uma pequena pausa entre as tarefas.

O TikTok está continuamente lançando atualizações que incluem recursos recém-adicionados e melhorias aos existentes. É possível que um bug tenha sido corrigido na atualização mais recente, mas sua cópia do programa não está funcionando corretamente.

Veja como verificar se o seu telefone tem novas atualizações. Vá para a Play Store ou App Store, dependendo do seu dispositivo, e atualize o aplicativo TikTok.

Limpar dados e cache

Se os dados do aplicativo estiverem corrompidos, o TikTok pode parar de funcionar corretamente. Em um telefone Android, é simples apagar o cache e os dados do aplicativo do armazenamento.

Tente isso usando o aplicativo TikTok no seu dispositivo Android. Lembre-se que a limpeza do “cache” removerá os dados temporários; no entanto, limpar “Dados” removerá todos os dados vitais, como credenciais de login, etc.

A mesma funcionalidade está disponível em dispositivos iOS. Existe uma opção para “Descarregar” um aplicativo. Isso removerá todos os arquivos locais, mas as informações e documentos vitais serão salvos. Ao “descarregar” um aplicativo, ele será removido; portanto, você precisará reinstalá-lo na App Store.

Verifique a conexão com a Internet

O TikTok exige que você tenha uma conexão confiável com a Internet para funcionar corretamente. Como resultado, o aplicativo não pode funcionar corretamente se você não estiver em uma área de cobertura ou se o link do seu telefone mudar constantemente.

Para verificar a qualidade da conexão, você pode iniciar um aplicativo diferente ou navegar para um site usando o navegador da web em seu dispositivo móvel. Se estiver fraco, tente conectar em outra rede ou aguarde alguns minutos antes de acessar novamente o app. Se estiver forte, tente abri-lo novamente.

Usar VPN

Como mencionado anteriormente, o uso do TikTok foi considerado ilegal em muitos países. Você não precisa perguntar por que seu TikTok não funcionará se você for de um desses países porque já é aparente.

Usar uma rede privada virtual, ou VPN, é a única maneira de acessar o TikTok se você for inflexível quanto a isso. Um dos melhores recursos de uma rede privada virtual, ou VPN, é a capacidade de definir o “localização” do seu dispositivo manualmente. Uma rede privada virtual (VPN) ocultará sua localização, dando aos servidores do TikTok a impressão de que você está se conectando de outro local.

Verifique as permissões necessárias

É possível que, ao abrir o TikTok, você não consiga usá-lo corretamente se não selecionar a opção “Permitir” ao instalar o programa para permissões como Câmera, Armazenamento, Microfone e assim por diante. Isso porque, para funcionar corretamente, ele precisa adquirir algumas informações do seu telefone.

TikTok desinstalado/reinstalado

Falhas de aplicativos e outros problemas podem ser causados ​​por atualizações, mesmo que seu objetivo principal seja resolver bugs e outros problemas. Se uma atualização recente do aplicativo TikTok fizer com que o programa pare de funcionar, você precisará desinstalar a atualização mais recente ou, melhor ainda, desinstalar totalmente o aplicativo e reinstalá-lo.

Remova as restrições

Algumas ações só podem ser feitas por pessoas que estão em categorias específicas. Por exemplo, usuários menores de 13 anos não podem criar material ou comentar o conteúdo de outras pessoas. Os usuários de 13 a 15 têm contas privadas por padrão. Isso implica que apenas seus amigos podem comentar em suas postagens.

Portanto, se você pertence a esta categoria, talvez não consiga usar o TikTok com a mesma eficiência de muitos outros usuários. Se é por isso que seu TikTok está com defeito, você só poderá consertá-lo quando as restrições de idade da plataforma forem suspensas.

Se você estiver enfrentando algum problema ou tiver dúvidas sobre o uso do TikTok, entre em contato com eles para obter ajuda. A melhor maneira de obter o TikTok é enviando uma solicitação por meio do site da Central de Ajuda.

Você pode encontrar respostas para perguntas comuns usando o guia interativo de solução de problemas, que o ajudará a resolver muitos de seus problemas sem entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Se for necessária assistência extra, eles oferecem suporte por telefone, serviços de bate-papo ao vivo e comunicação por e-mail.

Embrulhar

Com o TikTok, você pode se divertir e manter contato com os amigos, então pode ser frustrante quando não funciona como o esperado. Felizmente, as etapas descritas neste artigo podem ajudá-lo a identificar por que meu TikTok não está funcionando e resolvê-lo.

