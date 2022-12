Porchat diz que mandou mensagem para Gkay após polêmica

Foto: Reprodução/TV Globo e Divulgação/TV Globo

Fabio Porchat afirmou que mandou uma mensagem para Gkay após a piada feita durante a premiação dos Melhores do Ano na Globo no domingo (25). O humorista afirmou que Jô Soares preferiu morrer a entrevistar a influenciadora em seu programa.

Um internauta sugeriu que Porchat chamasse Gkay para conversar particularmente. “Senta aqui, vamos conversar. Se você tem algo contra alguém você não deve sair em redes sociais propagando o ódio, você deveria ser sensato e chamar a @gessicakayane e conversar particularmente. Vocês são inspiração para várias pessoas, não deixe isso mudar”, lamentou o internauta. “Eu mandei”, disse Fabio.

Ao fazer uma homenagem a Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, o humorista disse: “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”. No Twitter, Gkay desabafou após ver a apresentação do ator.

“Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos, e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”, disse a influenciadora.

“Estou cansada de verdade, sabe gente? Cansada mesmo, na verdade estou exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, desabafou Gkay.

