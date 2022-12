Porchat resgata polêmica de maus-tratos com GKay e funcionários

Foto: Reprodução/ GNT

A piada feita por Fábio Porchat no prêmio ‘Melhores do Ano’ com GKay ainda rende para o humorista nas redes sociais, no entanto, o saldo vem sendo de muita dor de cabeça para o apresentador do ‘Que História É Essa’.

Após revelar ter mandado uma mensagem para GKay devido a repercussão da brincadeira, Porchat veio a público esclarecer uma confusão criada com o nome dele.

Em um vídeo de 6 minutos, o carioca afirma que não se desculpou pela piada e explicou que em momento algum disse que Jô escolheu ter morrido para não estar ao lado da influenciadora.

Segundo Porchat, a ideia foi lembrar ao público a situação do Lady Night, na qual GKay foi duramente criticada na web pelo comportamento e piadas.

“A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver, foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saía correndo. A Tatá ficou apavorada, e todo mundo viu isso. Todo mundo riu e todo mundo falou: que loucura. O que é que essa menina tem, por que é que ela fez isso, por que é que ela pirou?.”

“Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck. Muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota, e todo mundo caçoa dela.”

No vídeo, Porchat ainda polemizou ao resgatar as notícias de ataques de estrelismo envolvendo a amiga de Anitta. O humorista falou sobre o recém lançado filme dela na Netflix, afirmando que havia sido fracasso de público.

“A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e crítica na Netflix. E eu não tô aqui dando a minha opinião porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela.”

E ainda comentou sobre a declaração de Felipe Catanhari, que em um podcast afirmou que ela maltratava pessoas da equipe.

“Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção… Relatos de colegas, de atores, de comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável.”

GKay ainda não se pronunciou nas redes sociais após o vídeo feito por Porchat.

