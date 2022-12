Pormade Portas anuncia vagas de trainee no Paraná

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Pormade Portas anunciou vagas de trainee no estado do Paraná. A empresa, fabricante com mais de 80 anos de experiência na fabricação de portas, visa recrutar talentos para suas áreas de Tecnologia e Programação. As vagas são destinadas a jovens com idade entre 17 e 22 anos.

São elegíveis novos talentos do nível médio e nível ensino superior, com perfil comunicativo e que possuem espírito empreendedor e gostem de trabalhar com tecnologia e programação. As vagas são para atuação na cidade de União da Vitória, no estado paranaense. Além disso, é necessário ter um bom relacionamento interpessoal e ser proativo.

O programa da Pormade visa desenvolver talentos em tecnologia e programação, áreas consideradas fundamentais para os negócios. Nesse sentido, os trainees selecionados participarão de atividades práticas e devem aprimorar seus conhecimentos dentro do setor de tecnologia. Com duração de 11 meses, o programa tem uma carga horária de 30 horas semanais e ao fim do trainee, a empresa irá realizar uma avaliação considerando toda a trajetória de cada trainee, dando oportunidade de efetivação aos talentos que se destacarem.

Os contratados receberão salário acima do mercado e terão direito a uma série de benefícios, dentre eles plano de saúde, assistência odontológica estendida também para a família e bonificações variáveis dentro do projeto de educação oferecido pela empresa.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 15 de janeiro para se inscrever pela página do Programa de Trainee de Tecnologia e Programação, disponível aqui.

Sobre a empresa

Fundada em 1939, a Pormade Portas tem mais de 80 anos de experiência na fabricação de portas no Brasil. Localizada na cidade de União da Vitória, no Paraná, a empresa possui atualmente 900 colaboradores.