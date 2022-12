Positivo tem NOVOS empregos pelo país

A Positivo é uma companhia de Tecnologia que oferece serviços e soluções de hardware e software. A empresa tem marcas próprias, como Positivo Servers & Solutions, Positivo Casa Inteligente e também representa marcas como a Compaq, Infinix e Vaio. A empresa hoje está oferecendo vagas de emprego em diversos setores. Confira.

Positivo Tecnologia abre vagas de emprego no Brasil

A Positivo Tecnologia está oferecendo oportunidades de emprego para quem quer fazer parte de um time ágil e versátil, que respeita as diferenças e tenha espírito de liderança. Se trata de uma empresa nacional, focada em facilitar a vida da população e procura pessoas que se reconheçam nas competências de sua equipe.

Com filiais não só no Brasil, como também em Ruanda, Quênia, China, Taiwan e Argentina, a Positivo dispõe de tecnologia e inovação para, por meio da tecnologia, facilitar a experiência do usuário de forma criativa e inteligente.

Dessa forma, a Positivo está buscando pessoas colaborativas e focadas em excelentes resultados. Confira as vagas disponíveis:

Analista de Inteligência de Mercado – São Paulo / SP;

Analista da Segurança da Informação Pleno – Curitiba / PR (com possibilidade de ser Remoto);

Atendente Técnico – Curitiba/ PR;

Gerente de Projetos – Curitiba / PR;

Promotor Líder – Recife / PE.

Especialista de Custos – Curitiba / PR;

Técnico de Suporte Jr. – Jundiaí / SP.

Como se candidatar

Aos que se interessarem pelas vagas ofertadas pela Positivo, podem acessar o site 123 empregos e anexar o seu currículo, seguindo as instruções disponíveis na página. A empresa procura por colaboradores com liderança, inteligência emocional e adaptabilidade.

