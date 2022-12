O planejamento financeiro pessoal deve concentrar seus objetivos, por isso, uma poupança pode fazer parte de um plano resolutivo em longo prazo.

Poupança: dicas para um planejamento financeiro objetivo e adaptável

É comum que as pessoas abdiquem da poupança. Principalmente, quando não planejam suas finanças para que ocorra um direcionamento mensal de um valor fixo para essa finalidade. No entanto, é possível entender a poupança como o resultado de um processo e não como o seu único objetivo dentro de um planejamento financeiro.

Defina suas metas em curto, médio e longo prazo

Para isso, tenha clareza sobre quais são os seus objetivos e defina suas metas em curto, médio e longo prazo. No início do seu processo, é comum que opte por uma mudança comportamental. Já que é necessário questionar seus impulsos de compra e analisar seus hábitos de rotina.

Com o passar do tempo é viável que refaça o seu processo e defina metas maiores. No entanto, esse processo deve ser gradativo para que seja resolutivo, já que seus hábitos de consumo devem ser sustentáveis em longo prazo.

Faça mudanças econômicas na sua rotina

Avalie o que pode ser modificado na sua rotina. Por exemplo, troque a sua conta bancária tradicional por uma conta digital e o seu cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário.

Dentro do conceito de poupança flexível, poupe todos os valores economizados. Certamente, serão valores baixos, contudo, o seu foco não estará nos valores poupados, e sim na frequência com que essas mudanças ocorrem.

Conheça outras opções

Além disso, a poupança não precisa ser a única opção de investimento, já que poderá conhecer o mercado e analisar as possibilidades de renda fixa. O mais importante é que entenda a necessidade de modificar o seu comportamento e de criar um processo, ainda que esse fluxo ocorra de maneira sutil e não linear.

Seja resiliente com o seu processo financeiro

Portanto, é fundamental que não abdique da poupança, para que ela seja parte de um fluxo de mudanças gradativas e positivas. Contudo, não se cobre excessivamente. Já que é possível que não alcance suas metas iniciais de forma integral.

Entretanto, tenha clareza que é possível obter sucesso em longo prazo. Sendo assim, seja resiliente não abdique de criar um processo financeiro positivo para que a poupança faça parte de uma mudança comportamental na sua rotina.