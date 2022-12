A elaboração de uma poupança pode ser planejada de maneira gradual e não linear. Visto que é possível que a poupança seja parte dos seus hábitos de compra e consumo.

Poupança: dicas para um plano de finanças efetivo e gradual

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem poupar valores fixos. Contudo, é possível conceituar a poupança como uma maneira de lidar com suas finanças. Dessa forma, poderá criar um planejamento pessoal que faça sentido dentro da sua situação financeira atual.

Defina metas e acompanhe o seu processo

Sendo assim, defina suas metas em curto, médio e longo prazo. Além disso, é viável utilizar aplicativos de finanças para acompanhar o seu processo. Ao realizar trocas na sua rotina gerando economia, poupe os valores economizados, ainda que sejam valores irrisórios. Dessa maneira, estará visualizando seu processo e criando um fluxo positivo para lidar com suas finanças.

Faça trocas viáveis

Por exemplo, troque o seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas, ou ainda, troque uma assinatura de TV a cabo por um streaming. Dessa maneira, estará gerando economia sem abdicar dos serviços importantes na sua rotina.

Ao poupar os valores economizados, estará visualizando o seu processo; o que é muito importante para a construção de uma relação positiva com suas finanças pessoais em longo prazo. Com o passar do tempo é viável que refaça o seu planejamento e considere a poupança como parte de um fluxo financeiro resultante de mudanças sutis na sua rotina.

Analise outras opções

Além disso, é possível que estude o mercado de investimentos e analise a diversificação das opções de renda fixa, considerando que o tesouro direto e o CDB são opções utilizadas para viabilizar uma reserva de emergência, por exemplo. Contudo, independentemente de suas opções quanto aos investimentos, considere todas elas de forma planejada e gradual.

Faça adaptações e direcione suas finanças

Lembre-se de que é muito importante que adquira hábitos sustentáveis em longo prazo para que suas metas sejam alcançadas de forma resolutiva. Sendo assim, adapte os apontamentos citados e conceitue a poupança como parte da sua rotina de forma gradativa e planejada.

É viável que não abdique de controlar suas finanças, já ao deixar de controlar sua rotina financeira, estará deixando de analisar fatos que já estão ocorrendo. Por isso, é fundamental que faça um planejamento, ainda que o seu fluxo ocorra de forma não linear, de modo que a poupança seja parte de um processo positivo e gradual.