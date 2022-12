Prado e Camaçari estão entre as mais procuradas para fim de ano

Foto: José Carlos Almeida

As cidades de Prado, no sul da Bahia, e Camaçari, localizada na região metropolitana de Salvador, estão entre os 10 destinos brasileiros mais procurados para as celebrações de fim de ano na plataforma de hospedagem Airbnb.

Com praias paradisíacas e encantadoras, como Itacimirim, Arembepe, Guaratiba e Japara Grande, as cidade ocupam a 4ª e 8ª posição no ranking, respectivamente.

Segundo o balanço da empresa, o resultado leva em consideração o aumento de buscas por cidades brasileiras, registrado no 3º trimestre de 2022, comparado ao mesmo período em 2021, considerado o mínimo de 10 mil procuras.

Destinos que oferecem isolamento e contato com a natureza, e que estão fora de rotas convencionais do turismo tradicional, foram destaque no volume de buscas na plataforma, neste terceiro trimestre, de acordo com os dados. A opção por locais menos explorados mostra a busca por experiências diferentes.

Entre os destinos mais procurados, estão cidades como Joinville-SC, que ficou em primeiro lugar no ranking, entre outras três catarinenses: Palhoça (6º), Itapema (7º) e Itajaí (10º). A carioca Angra dos Reis (9º) perdeu para as buscas para os municípios baianos.

Foto: José Carlos Almeida

Criada nos Estados Unidos em 2007, a Airbnb chegou ao Brasil em 2011. Com a proposta de oferecer alternativa mais barata em relação às acomodações mais tradicionais, e que proporciona experiências únicas de conexão mais autêntica do visitante com comunidades, atualmente oferta estadia em mais de 190 países.

Além de hotéis, albergues e hostels para viajantes do mundo inteiro, a empresa oferece categorias de busca pouco usuais, a exemplo de grutas, casas na árvore, moinhos, espaços adaptados, castelos, ou mesmo a curiosa “Uau”.

O nome Airbnb vem de “AirBed & Breakfast” (colchões infláveis & café da manhã), quando eram os itens alugados pelos, então anfitriões, criadores da empresa.

Os 10 destinos em alta no Brasil para o fim de ano na Airbnb:

Joinville, Santa Catarina Ipojuca, Pernambuco Uberlândia, Minas gerais Prado, Bahia Paraty, Rio de Janeiro Palhoça, Santa Catarina Itapema, Santa Catarina Camaçari, Bahia Angra dos Reis, Rio de Janeiro Itajaí, Santa Catarina

