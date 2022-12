Prazo da pesagem obrigatória para não perder o Auxílio Brasil está ACABANDO; veja como fazer

A pesagem trata-se de um procedimento de monitoramento da saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil e é muito importante para a manutenção do benefício.

Os integrantes familiares que forem participar do procedimento da pesagem obrigatória devem portar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto;

Cardeneta de vacinação da criança;

Cardeneta da Gestante;

Cartão do Auxílio Brasil.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa criado pelo Governo Federal, em substituição do antigo Bolsa Família. Assim,o seu objetivo é realizar a distribuição de renda para pessoas em vulnerabilidade econômica e social, que se enquadram nos grupos de pobreza e pobreza extrema.

Atualmente, milhares de famílias participam do programa e podem garantir dignidade e o mínimo para a sobrevivência da sua família.

Para participar do programa, as famílias devem estar cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único). Através dele, o governo consegue ter acesso às informações da família e fazer a sua inclusão no programa. No entanto, a inclusão é realizada de forma automática com base no cruzamento de informações da base de dados do governo.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Em primeiro lugar, para se cadastrar no Cadastro Único do Governo Federal e ter direito a receber o Auxílio Brasil, você deve realizar o pré-cadastro pelo aplicativo Cadastro Único. Todo o procedimento é realizado diretamente no seu celular por meio do app.

Após inserir as informações de todos os integrantes da família, o responsável familiar terá o prazo de até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.