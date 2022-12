Prazo de 4 anos para pagar um EMPRÉSTIMO PESSOAL? Conheça mais a respeito dessa financeira

A busca por crédito nas instituições financeiras é constante entre os consumidores brasileiros. Além de empresas pensando em ampliar o capital de giro a fim de movimentar os negócios, cidadãos ditos Pessoas Físicas, também buscam maneiras de obter dinheiro emprestado. Neste domingo (04), na matéria do Notícias Concursos, explicaremos acerca do empréstimo pessoal da Alfa, financeira que oferece prazo de até 48 meses para quitação.

Empréstimo pessoal Alfa: como funciona?

O empréstimo pessoal oferecido pela Alfa, conglomerado que possui diversas empresas do mercado financeiro, tem vários benefícios. A instituição, fundada no ano de 1925, com sede em São Paulo, trabalha digitalmente em todo o Brasil.

Em se tratando do empréstimo pessoal, a opção da Financeira Alfa, não necessita de correspondente bancário. Isso porque se trata de uma empresa própria voltada exclusivamente para conceder crédito a consumidores de Pessoa Física.

Toda e qualquer operação financeira solicitada junto à empresa passa por análise de crédito em órgãos como o Banco Central, além de empresas privadas de avaliação financeira, como o SPC Brasil e a Serasa. Através de seu site oficial, a Financeira Alfa afirma que é pioneira no modelo de contratação 100% digital de empréstimos pessoais no Brasil.

Todo o processo é feito através do site oficial da financeira, desde a simulação do valor que deseja receber de empréstimo até a confirmação do contrato. Não há necessidade de residir em São Paulo para firmar a assinatura do contrato, pois todo o processo é feito de maneira digital e com segurança garantida, segundo afirma a própria empresa.

A opção de empréstimo pessoal atualmente disponível só é liberada na modalidade com garantia. Isso quer dizer que é necessário pôr algum bem móvel ou imóvel como a garantia de que irá honrar com o pagamento das parcelas que estão sendo contratadas. Além disso, a financeira também explica que não aceita veículos alienados como forma de garantia.

A contratação

Para contratar, siga os passos abaixo:

Ao acessar o site oficial da Financeira Alfa, clique em “empréstimo com garantia”;

Simule o contrato com o valor que deseja. É possível contratar até R$ 70 mil;

Após enviar a solicitação de empréstimo, a empresa fará todo o processo de análise e responderá se aprova ou não o pedido de crédito;

Quando for aprovado, o dinheiro será depositado na conta-corrente de sua preferência. Não é necessário ser cliente do Banco Alfa.

Entre as condições do empréstimo pessoal oferecido estão:

Prazo de pagamento – Seis a 24 meses, de acordo com o prazo estabelecido na contratação;

Taxa de juros – Entre 2,50% ao mês e 69,59% ao mês, mais IOF.

Por exemplo, um contrato de R$ 2.000,00 para pagamento em 12 meses terá parcelas de R$ 216,50, com valor total a pagar de R$ 2.598,00.

Reputação da Alfa no site Reclame Aqui

A financeira tem reputação avaliada como “boa”, com nota 7,4 dada pelo Reclame Aqui, pois respondeu 100% das reclamações recebidas. Assim, possui um índice de solução dos problemas apresentados de 84,3%.

Dessa forma, 52,9% dos clientes afirmam que voltariam a fazer negócio com a empresa, justificando a nota dada pelos consumidores, que é de 6,06. Portanto, o empréstimo pessoal com prazo de 48 meses tem aprovação dos consumidores, de cerca forma.