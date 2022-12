prazo para acompanhamento de saúde é prorrogado

Foto: Reprodução / PMF

O prazo final do acompanhamento obrigatório de saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil foi prorrogado em Salvador. A data, que era prevista para esta sexta-feira (30), foi alterada pelo Ministério da Saúde para 13 de janeiro de 2023.

Segundo a Prefeitura, o público precisa comparecer a um dos 161 postos de saúde da capital baiana, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h, para atualizar o serviço.

Crianças de 0 a 7 anos, mulheres em idade fértil de 14 a 44 anos de idade e as gestantes devem comparecer às unidades. Os beneficiários devem levar o cartão de acompanhamento, Número de Identificação Social (NIS), caderneta de vacinação das crianças e o cartão das gestantes.

No momento, a adesão em Salvador é baixa. Dos 281 mil beneficiários a serem acompanhados, 89 mil pessoas realizaram o acompanhamento obrigatório, uma cobertura inferior a 32% do público elegível.

Acompanhamento da saúde

Os responsáveis devem levar as crianças menores de 7 anos para tomar as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, além de passarem por avaliação de peso e altura, para acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dos pequenos.

Essa atividade na unidade de saúde precisa, segundo o g1 bahia, ser realizada a cada seis meses, ou seja, no mínimo duas vezes ao ano. As gestantes devem fazer o pré-natal em uma Unidade de Saúde mais próxima de onde mora.

As condições para o recebimento do Auxílio Brasil são os compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Quem descumprir os termos com o programa Auxílio Brasil podem sofrer advertência, bloqueio, suspensão e até o cancelamento do benefício.

