Precisando de férias? Momento aguardado precisa ser planejado

Foto: Divulgação

Essa é a época do ano que muitos profissionais ficam ansiosos para que chegue o mais rápido possível. Alguns planejam viajar, outros apenas descansar em casa mesmo e ultimamente algumas pessoas têm até utilizado esse tempo para pesquisar e estudar a possibilidade de abrir um novo negócio. Mas seja qual for a sua opção de férias, lembre que é um momento de fazer coisas que te dão prazer.

Faça algo que seja da sua escolha. Peça ajuda depois que você tiver tomado uma decisão. Mas se prepare para opiniões diferentes da sua, as pessoas sempre vão querer sugerir uma programação melhor. Aí você tem que lembrar que a régua do outro não tem a mesma medida que a sua. Mas afinal de quem são as férias?

Lembre que esse é um tempo limitado durante o ano em que você tem a possibilidade de escolher. Colocar as pernas pra cima pode ser uma boa opção, caso isso lhe satisfaça. Mas o que eu sugiro mesmo é você tirar esse tempo para descobrir o mundo e se redescobrir também.

Pra fazer isso não necessariamente você vai ter que viajar para outro lugar. Esse é um tempo que você pode reservar para ver amigos e família, ler aquele livro que você tanto quer, maratonar aquela sua série favorita, visitar ou descobrir lugares na cidade em que você mora. Tudo vai depender da maneira como você entende como é aproveitar esse momento.

Aqui vão 03 dicas para as suas FÉRIAS :

01 – Planeje com antecedência: tempo e dinheiro são fatores essenciais para a sua escolha.

02 – Desconecte-se de tudo aquilo que vai lhe fazer cansar ou desviar do propósito desse momento.

03 – Uma boa parte das pessoas prefere viajar, se esse é o seu caso, retorne para a cidade do seu trabalho com no máximo 05 dias de antecedência, assim você se prepara para o retorno das atividades profissionais.

As férias são essenciais para que o profissional descanse e renove a energia não só para o trabalho, mas para si mesmo(a).

Uma convite a reflexão: se tirar férias é tão importante no calendário profissional, o que você vai fazer por si mesmo(a)? De que maneira você pode, realmente, fazer desse momento um tempo relevante durante o seu ano?

