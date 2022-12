Preço do gás de cozinha terá redução de 13,2%, diz Acelen

Foto: Agência Brasil

O preço do gás de cozinha vai diminuir. Após o Sindicombustíveis Bahia informar sobre a possibilidade de um aumento no valor da gasolina e do diesel no dia 1º de janeiro de 2023, a Acelen, empresa que opera a refinaria de Mataripe, anunciou uma redução no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (30) e o abatimento será de 13,2%, segundo a entidade.

Acelen informa ainda que os preços dos combustíveis produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que são adquiridos a preços internacionais – dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.

Alta da gasolina

O Sindicombustíveis Bahia informou em nota que a possibilidade de aumento no valor da gasolina e do diesel a partir do dia 1º de janeiro de 2023 é devido ao fim do prazo previsto nas Leis Complementar 192 e 194 de 2022, que zeraram os tributos federais.

O sindicato explicou que com a chegada do novo ano, os tributos que estabelecem as regras específicas para a tributação do ICMS para os Estados, o que gera o aumento do valor no repasse do combustível.

No caso da gasolina C, se a opção do Governo Estadual for de aplicar a Margem de Valor Agregado (MVA) para definição de preço de pauta para incidência de alíquota de ICMS e não o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), haverá acréscimo de R$ 0,69 nos tributos federais mais aumento de R$ 0,81 no custo do tributo estadual (ICMS), que sairá do valor atual de R$ 0,93 para R$ 1,74.

Caso o Governo da Bahia faça a opção pelo PMFP para definir o preço de pauta do ICMS da gasolina, como os demais Estados da Federação estão fazendo, o impacto no custo tributário estadual será negativo, na ordem de menos R$ 0,01.

“Do contrário, o Governo do Estado optando pela MVA, teremos um aumento significativo de ICMS na gasolina”, alerta o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas.

Já no caso do diesel S10 e S500, haverá acréscimo referente aos tributos federais de R$ 0,33 e de R$ 0,24 de tributo estadual. Neste caso, sendo a opção do Governo da Bahia pelo PMPF.

O sindicato ainda ressaltou no comunicado que a composição de preços depende de outros agentes do setor de combustíveis, como a refinaria, transportadoras e as distribuidoras, além de outros componentes, a exemplo dos tributos.

