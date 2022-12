Prédio do antigo Cine Excelsior vai ser revitalizado e ganhar centro de convenções

Fotos: Lucas Moura/Secom

O antigo prédio do Cine Excelsior, na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador vai ser revitalizado. Com a reforma, o local vai ganhar um centro de convenções com espaço para eventos e festas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), após a Prefeitura e a Arquidiocese da capital baiana – proprietária do local – assinarem um convênio.

A solenidade foi realizada no Centro Cultural Palácio da Sé Dom Sebastião Monteiro da Vide, localizado ao lado do Cine Excelsior, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal D. Sergio da Rocha, do presidente do centro cultural D. Sebastião Monteiro da Vide e membro da diretoria da Congregação Mariana de São Luiz, cônego José Abel Pinheiro, além de autoridades religiosas e públicas.

“Essa região possui diversas igrejas, mas faltava um equipamento para recepcionar convidados após um casamento, que ajude a receber exposições, feiras, congressos, apresentações artísticas e culturais do rico patrimônio que a Bahia tem. Esse novo espaço vai desenvolver atividades de estímulo ao turismo de negócios, a economia e desenvolvimento da cidade”, disse Bruno Reis.

Embora não seja tombado, o prédio do Cine Excelsior está em um local conhecido como “circuito de tombamento”. Ao todo é esperado um gasto de R$20 milhões com a revitalização do espaço.

Os recursos para as obras no local serão viabilizados via Parceria Público-Privada (PPP). SalvadorPAR, empresa de empresa de economia mista que dá suporte ao Executivo Municipal na implementação de projetos que gerem transformação social, econômica e ambienta, vai coordenar os passos da restauração.

História

Primeiro cinema católico da Bahia, o Cine Excelsior foi inaugurado em 17 de abril de 1935, ocupando o lugar do Cine São Jerônimo. Pertencente à Congregação Mariana de São Luiz, o espaço foi fundado pelo frei Hildebrando Kruthaupse e tinha como objetivo arrecadar recursos financeiros para a manutenção da ação evangelizadora dos franciscanos, em Salvador. Após inúmeras dificuldades financeiras, na década de 1980 o Cine Excelsior foi arrendado e, em seguida, fechado no fim desta mesma década.

Segundo o cardeal D. Sérgio da Rocha, a revitalização do equipamento é significativa para o chamado “Complexo da Sé”.

“Tínhamos colocado na pauta a recuperação do prédio, mas nada seria possível sem parcerias como esta. Não é possível para nós, sozinhos, conservarmos um bem cultural tão grande somente com recursos próprios. Esse bem cultural e histórico ultrapassa o nível interior da Igreja, mas alcança toda a cidade”, declarou.

