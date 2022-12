Prefeito de Cruz das Almas sofre acidente de carro na BR-101

Foto: Site Bahia 10

O prefeito de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia, Ednaldo Ribeiro, sofreu um acidente de carro em um trecho da BR-101, na quinta-feira (8). Também estavam no veículo o secretário municipal de Planejamento, Euricles Neto, e o motorista Nailson Silva.

O carro passava na altura da cidade de São Gonçalo dos Campos, que fica a cerca de 50 km de Cruz das Almas, quando aconteceu o acidente. Imagens feitas por blogs locais mostram a frente do veículo parcialmente destruída.

No entanto, ainda não há detalhes sobre o que provocou a situação e nem se o carro chegou a bater em outro. O iBahia entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e com o prefeito, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Nas redes sociais, Ednaldo Ribeiro postou uma mensagem falando sobre o acidente. No comunicado, ele disse que foi algo “pequeno” e que não houve nada com nenhum dos ocupantes do veículo. O prefeito aproveitou ainda para agradecer as mensagens e a preocupação das pessoas. Confira abaixo

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.