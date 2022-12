Prefeito Ronaldo Lopes amplia assistência à Santa Casa de Penedo para evitar fechamento da maternidade

Secom PMP

A maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Penedo não irá fechar as portas porque o município tem um gestor comprometido com a população, principalmente com as camadas que mais precisam do poder público.

Por meio de termo de parceria entre a Prefeitura de Penedo e a instituição filantrópica, a gestão Crescendo Com Seu Povo vai repassar a soma de um milhão de reais, em parcelas mensais no valor de cem mil reais, para manutenção dos plantões da maternidade, inclusive do setor de pediatria.

A solução administrativa do Prefeito Ronaldo Lopes é mais prova do compromisso do gestor que mantém os repasses financeiros de responsabilidade do município em dia com a Santa Casa de Penedo, regularidade reconhecida em nota distribuída pela instituição.

O termo de parceria foi publicado no Diário Oficial do Município na edição desta quinta-feira, 22, e pode ser conferido abaixo no link abaixo do texto.

TERMO DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA DE PENEDO E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO