Prefeito Ronaldo Lopes antecipa pagamento do 13º salário dos servidores

Servidores efetivos e comissionados ( e não contratados, como informado antes, por equívoco) da Prefeitura de Penedo que fazem aniversário em dezembro ou não aderiram à antecipação do 13º salário para o mês de nascimento poderão sacar o adicional a partir desta terça-feira, 13.

O pagamento determinado pelo Prefeito Ronaldo Lopes é mais um ato do administrador que paga salário sem atraso, ainda dentro do mês trabalhado, compromisso com o funcionalismo que também beneficia a economia do município porque circula mais dinheiro no comércio penedense.

Em pleno clima de festas de final de ano, com o Penedo Luz movimentando a cidade e às vésperas dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, as pessoas compram e consomem mais, principalmente com parte do 13º salário.

O pagamento antecipado do 13º salário para o mês de nascimento do servidor da Prefeitura de Penedo foi instituído por meio da Lei Municipal nº 1.681/2019.

Ainda de acordo com a mesma lei, o servidor que quiser continuar recebendo o 13º salário no final do ano, deve formalizar o pedido à Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de até 90 dias antes de seu aniversário.

Texto Fernando Vinícius