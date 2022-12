Prefeito Ronaldo Lopes faz novas mudanças no primeiro escalão do governo e no SAAE

Secom PMP

Quem afirma que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo foi vendido está faltando com a verdade. A autarquia permanece ativa e com novos diretores, geral e operacional, ambos empossados nesta sexta-feira, 16, pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Quem assume o comando do SAAE Penedo é o engenheiro civil Valmir Lessa Lôbo, agora ex-Secretário Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Ele fez um breve balanço de sua gestão na pasta que assumiu em 2013, sem arquivos e nem recursos humanos, conforme frisou.

Ao final de praticamente uma década, Penedo deixou de ser devedor de convênios com a Caixa para se tornar modelo na execução de obras, o primeiro do Brasil a concluir e prestar contas dos investimentos do PAC Cidades Históricas, conforme frisou Valmir Lessa.

A competência técnica da Seinfra passa a ser administrada por Amanda Santos Lima, engenheira civil e servidora efetiva da Prefeitura de Penedo, lotada na pasta e uma das responsáveis pelos avanços conquistados ao longo desse tempo.

A nova secretária municipal será empossada na próxima terça, 20, porque não pode comparecer devido ao falecimento de um familiar.

As alterações mantêm ainda o servidor aposentado da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), Jailton José dos Santos, atuando no SAAE Penedo. Após o período como diretor geral, desde julho deste ano, ele retorna à função de diretor operacional, onde iniciou sua missão na autarquia municipal, em abril de 2020.

Com a concessão dos serviços à empresa Águas do Sertão, Penedo foi contemplado com investimentos em saneamento básico na ordem de cento e sessenta milhões de reais para os próximos 30 anos.

“O nosso SAAE não tem esse poder financeiro, então não seria possível realizar as obras que irão gerar emprego em nossa cidade. Ao mesmo tempo, asseguramos a continuidade da autarquia que atenderá 16 comunidades da zona rural e o pagamento dos servidores, inclusive os que serão remanejados para outros setores da administração que não aderirem ao PDV”, explicou Ronaldo Lopes.

Ele acrescentou em seu pronunciamento que a empresa Águas do Sertão adquiriu dezenas de motocicletas em uma revenda autorizada penedense, outra consequência positiva para a economia local gerada pela definição de sua sede em Penedo, articulada pelo prefeito que se destaca por tantas melhorias realizadas, em tão pouco tempo de mandato.

O remanejamento promovido por Ronaldo Lopes visa oxigenar a gestão que completa seu segundo ano, preparada para “fazer muito mais do que já foi feito na primeira metade do nosso mandato”, conforme afirmou o prefeito penedense na solenidade prestigiada por membros do primeiro escalão do governo e vereadores.

Em nome da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Manoel Messias Lima (Messias da Filó) parabenizou os avanços da gestão que contribuiu no comanda da pasta da Agricultura, afirmando que Ronaldo Lopes “devolveu às próximas gerações de penedense um futuro promissor”, enaltecendo a qualificação técnica do primeiro escalão do governo.

“Pela primeira vez na história de Penedo, o turismo é tratado com seriedade porque tem à frente profissionais capazes de desenvolver esse setor da nossa economia”, destacou Messias da Filó, elogiando ainda outros aspectos e o projeto de modernização do cadastro imobiliário do município que começou a tramitar na casa legislativa nessa quinta-feira, 15.

Ronaldo Lopes agradeceu o empenho de sua equipe de trabalho e o apoio da Câmara Municipal de Penedo para o desenvolvimento do município repleto de obras, na cidade e na zona rural, benefícios realizados com recursos próprios, emendas parlamentar ou em parceria com o Governo de Alagoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves