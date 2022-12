Prefeitura abre matrículas para edital Salvador Cine

Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador abriu inscrições para o edital Salvador Cine, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), com o objetivo de promover a produção, distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais soteropolitanos. O investimento total é de R$750 mil e os interessados podem submeter os projetos até o dia 27 de janeiro de 2023, por meio do site da fundação.

O edital premiará dez propostas voltadas para a produção audiovisual local distribuídas em três eixos. O primeiro eixo contemplará a produção de cinco projetos de curtas-metragens no valor de R$100 mil; o segundo prevê o prêmio de R$50 mil para dois projetos que visem a finalização de longas-metragens de baixo orçamento; enquanto o terceiro eixo premiará três projetos de R$50 mil voltados ao desenvolvimento de obras seriadas de no mínimo quatro episódios.

Os projetos podem desenvolver produções audiovisuais documentais, ficcionais ou de animação, cujo cronograma de execução esteja compreendido no período de 30 de abril a 30 de dezembro de 2023, que compreenda desde as etapas de pré e pós-produções. A implementação desse novo mecanismo de fomento busca fortalecer a cidadania cultural, ampliar a democratização e descentralização do acesso aos recursos públicos para iniciativas audiovisuais empreendidas por produtoras independentes, coletivos e organizações da Sociedade Civil atuantes no campo do audiovisual.

