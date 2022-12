Prefeitura convoca novos professores aprovados em concurso

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

A Prefeitura de Salvador está convocando 25 professores do cadastro de reserva do concurso público nº 02/2019 para complementar o quadro de servidores da rede municipal de ensino. O edital de convocação com a relação dos candidatos convocados e informações sobre a documentação necessária pode ser acessado no site Gestão Pública, na aba Concursos.

Estão sendo convocados 15 professores para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Outros oito professores vão para a área de Educação Física e dois para a área de Ciências Físicas e Biológicas.

Os profissionais têm até o próximo dia 5 de janeiro para comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na Rua Horácio César, 64, no bairro Dois de Julho, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. É necessário levar um documento de identificação original com foto para receber orientações sobre a comprovação de habilitação técnica e agendamento de avaliação médica.

