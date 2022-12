Prefeitura de Areias – SP anuncia Concurso público com salários de até R$9,8 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Areias faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 60 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Diretor Ensino Infantil (1); Diretor Ensino Fundamental I (1); Diretor Ensino Fundamental I (1); Dentista Plantão; Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal Tributário (1); Fisioterapeuta (1); Mediador de Conflitos Educacionais (1); Médico Generalista Plantonista (2); Professor de Atendimento Educacional Especializado 30h; Professor de Ensino Básico Inglês (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Escritório (1); Coordenador Ensino Infantil (1); Coordenador Ensino Fundamental I (1); Coordenador Ensino Fundamental II (1); Chefe de Supervisão de Ensino (1); Médico Generalista ESF (1); Coordenador de Atividades Desportivas (1); Contador (1); Médico Pediatra (1); Ouvidor Municipal (1); Advogado (1); Arquiteto (1);

Operador de Máquinas Pesadas e Equipamentos Agrícolas (2); Pedreiro (2); Pintor (1); Serviços Gerais Feminino (1); Serviços Gerais Masculino (2); Secretário Administrativo (2); Tratorista (2); Técnico Desportivo (1); Agente Comunitário de Saúde – Área 10 (1); Escriturário (1); Fiscal Sanitário (1); Oficial de Procuradoria (1); Técnico em Turismo (1); Encanador (1); Guarda Municipal (1); Inspetor de Alunos (1); Merendeira (3); Motorista (2); Operador de Máquinas (1); Veterinário (1); Procurador Jurídico (1); Professor de Apoio Ensino Infantil (2); Professor de Apoio de 1º ao 5º Ano (2); Professor de Apoio de 6º Ao 9º Ano; Eletricista (1); Assistente Social (1); e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.333,92 a R$ 9.807,33 ao mês ou de R$ 227,85 a R$ 1.499,14 por plantão.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 8 de janeiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora AGIRH. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no período de 15 a 29 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022