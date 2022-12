Prefeitura de Bariri – SP oferta vagas de EMPREGO; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bariri faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

Repositor Repositora de Mercadorias – Supermercado Serviços Gerais Encarregado de Loja Vendedor Extremo Vigia Patrimonial Babá Consultor de Crédito Coordenador de marketing Costureira / Auxiliar de Costureira / Bordadeira Empacotador de Supermercado Empacotador (PCD) Encarregado de Câmara Fria Desenvolvedor Back-end Empacotador Faxineira Motorista carreteiro Empacotador (pcd) Ajudante de Cozinha Ajudante de Motorista Auxiliar de Instalação de Internet Cozinheira Programador Técnico Instalador de Internet Tratorista Treinamento em Costura

Sobre o Emprega Bariri

Idealizado pelo Diretor de Desenvolvimento Profº Vicente Sérgio Barbieri Júnior (In memoriam), a Plataforma digital EMPREGA BARIRI tem como objetivo dar celeridade e visibilidade na relação de empregabilidade entre o cidadão e a empresa, cujo propósito é otimizar as oportunidades de emprego, bem como facilitar a busca ativa, seja pelas vagas abertas, bem como a mão de obra disponível. Plataforma esta com finalidade de integração e fomento do emprego no município.

bariri.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever diretamente no endereço eletrônico do site e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

