Prefeitura de Borborema – SP divulga Concurso público: Até R$12 mil

Localizado a 384 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Borborema divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 42 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico I – Otorrinolaringologista (1); Médico I – Pediatra (1); Médico I – Ginecologista (1); Médico I – Psiquiatra (1); Médico I – Oftalmologista (1); Médico I – Infectologista (1); Médico I – Radiologista (1); Médico I – Urologista (1); Médico ESF (1); Médico I – Cardiologista (1); Médico I – Ortopedista (1); Médico II (2);Médico Veterinário (1); Agente de Apoio Operacional (6); Condutor de Máquinas (2); Motorista; Pedreiro (2); Pintor (1); Tratorista (1); Agente de Apoio Educacional (4); Psicopedagogo (1); Procurador Jurídico (1); e Terapeuta Ocupacional (1); Atendente de Farmácia (2); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Técnico em Tecnologia da Informação (1); Assistente Social (1);Enfermeiro; Engenheiro Florestal (1); e Psicólogo (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.330,56 a R$ 8.350,00, por carga horária de 08 a 40 horas semanais. Vale ressaltar que a remuneração ressarcida ao cargo de Médico ESF, poderá ser acrescida de gratificação de R$ 12.750,18.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Directa Carreiras. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática, conhecimentos gerais e básicos da função, informática e legislação;

(caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática, conhecimentos gerais e básicos da função, informática e legislação; Prova prática para os cargos de motorista; pedreiro; pintor e tratorista; agente de apoio operacional; e condutor de máquinas.

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2022