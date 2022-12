Prefeitura de Catalão – GO anuncia vagas de EMPREGO; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Catalão faz saber aos interessados abertura de novas 60 vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Recepcionista Açougueiro Garçom Lavador de Automóveis Mecânico de Manutenção de veículos pesados Mecânico de refrigeração Merendeira Atendente balconista Auxiliar de cozinha Auxiliar de Manutenção Elétrica Motorista de Automóveis Motorista Entregador Oficial de serviços gerais Tosador de animais Vendedor Pracista Cozinheira Cozinheira de restaurante Eletricista Auxiliar de mecânico de autos Balconista de Açougue Caseiro Eletricista de manutenção industrial Empregada Doméstica Engenheiro Eletricista Frentista Motorista Carreteiro Operador de Empilhadeira Operador de Instalação de placas solares Repositor de Mercadorias Servente de obras Técnico em Segurança do trabalho

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente na unidade do órgão, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

