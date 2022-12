Prefeitura de Cristais – MG abre Processo seletivo para nível médio

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Cristais abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 13 vagas em cargos de Agente de Combate às Endemias (2 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (10 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. O salário oferecido será no valor de R$ 2.424,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 9h de 30 de janeiro até as 15h59 do dia 3 de março de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBGP Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até as 15h59 de 1º de fevereiro de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais legislação e saúde pública e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 2 de abril de 2023, às 9h.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS): I. A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; II. O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; III. A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional; IV. A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério; b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE): I. Apoiar operacionalmente a organização das atividades de campo, incluindo a distribuição, o acompanhamento e o monitoramento das equipes que executam as ações de prevenção e controle de zoonoses; II. Orientar os cidadãos quanto às medidas de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores e animais domésticos, de produção e sinantrópicos; III. Apoiar e participar das capacitações técnicas, dos eventos de mobilização social e das intervenções de vigilância, prevenção e controle de zoonoses; IV. Apoiar as instâncias de supervisão, coordenação técnica e gerenciamento das ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022

