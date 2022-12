Prefeitura de Esperança Nova – PR abre Concurso público para todos os níveis

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Esperança Nova abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais – masculino (2); mecânico; pedreiro; vigilante (1); auxiliar de serviços gerais – feminino (2); operador de máquinas (1); otorista II (1); atendente de consultório dentário; eletricista; técnico em enfermagem (1); auxiliar administrativo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico; fonoaudiólogo; médico (1); nutricionista; professor (3); assistente administrativo; cirurgião dentista; e enfermeiro (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.419,75 a R$ 10.083,92, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC).

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de operador de máquinas, pedreiro e mecânico; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Redigir expedientes administrativos como correspondências, pareceres, memorandos, ofícios, relatórios, informativos, documentos legais e outros significativos para o órgão; Executar atividades de pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina; acompanhar e analisar sistematicamente a legislação relacionada com sua área de atuação; Executar atividades relacionadas com o planejamento operacional, a execução e o monitoramento de projetos, programas e planos de ação; entre outras atividades.

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Sob supervisão do Odontólogo ou THD deverá orientar os pacientes sobre higiene bucal; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento do paciente; instrumentar o Cirurgião-Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória; promover o isolamento do campo operatório; preparar materiais restauradores e de moldagem; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: classificar e arquivar correspondências, relatórios, planilhas, fichas e outros documentos, efetuando triagem, ordenando, grampeando e etiquetando, para fins de controle, facilitar sua localização; receber, registrar e encaminhar correspondências, faturas, ordens de serviços, listagens e outros documentos, separando, conferindo e registrando dados de identificação, para fins de controle de documentação e prosseguimento do processo de trabalho; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022