Prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência com chuva

A prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, decretou situação de emergência nesta sexta-feira (2), por causa dos estragos provocados na cidade pelas chuvas que vêm atingindo a região nos últimos dias.

A informação foi divulgada no perfil oficial da cidade no Instagram. De acordo com a publicação, a decisão foi tomada após reunião realizada durante a tarde com o gabinete de crise criado para atuar na situação.

De acordo com a prefeitura, o município segue com diversas frentes de trabalho para amenizar os danos causados pelos temporais. Entre os principais pontos de atenção e mobilização, segundo a nota, estão as áreas de encostas e comunidades ribeirinhas.

Ainda conforme a administração municipal, o acumulado de chuvas na região pode atingir 80 milímetros até a próxima segunda-feira (5), de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em caso de emergência, a prefeitura pediu que a população acione a Defesa Civil, por meio do número: (73) 97400-7521.

Base de operações

A cidade foi definida para abrigar a base de operações da chuva no estado, onde, conforme a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do estado (Sudec), os militares podem ser deslocados com mais facilidade para atuarem nas cidades atingidas na região sul, extremo sul e sudoeste, que são as mais afetadas.

Nesta sexta, o número de pessoas atingidas pelos danos das chuvas na Bahia chegou a 60.732. Entre eles, 355 estão desabrigados e 6.802 ficaram desalojados com o temporal, que provocou alagamentos em várias regiões. Não há registro de desaparecidos e nem de mortes.

Ainda de acordo com o balanço, os números correspondem às ocorrências registradas em 43 municípios afetados. Destes, doze tiveram situação de emergência reconhecidos pelo estado. Além deles, Ilhéus, Teodoro Sampaio, que fica a cerca de 100 km de Salvador, também decretou situação de emergência, e São Félix, no recôncavo, declarou estado de calamidade pública.

Conforme a Sudec, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) tem atuado nos municípios afetados pelas chuvas realizando, além do monitoramento, operações de resgate de pessoas em áreas de risco e orientando os moradores sobre as medidas preventivas. Uma dessas ações aconteceu em Ilhéus, na Vila Cachoeira, onde uma equipe trabalhou no atendimento a vítimas de um deslizamento.

No município de Aurelino Leal, o Corpo de Bombeiros monitora a elevação do nível do Rio de Contas. Assim como acontece na região de Itabuna, com o Rio Cachoeira. Em Cardeal da Silva equipes atuaram em áreas de alagamento com a retirada de moradores em regiões alagadas.

“Estamos atuando desde novembro na Operação Chuva. Tropas e equipamentos diversos, como viaturas e embarcações, estão sendo empregadas diuturnamente em reforço aos quartéis do nosso Estado”, explicou o tenente-coronel BM Gabriel Penna, comandante da Operação Chuva.

Ações em rodovias afetadas pelas chuvas

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está com a equipe técnica do órgão nas rodovias estaduais afetadas pelas chuvas desde a última semana, realizando ações emergenciais a fim de permitir a trafegabilidade de veículos. A execução dos serviços também conta com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.

Confira, abaixo, a relação com os 14 trechos de rodovias baianas e duas pontes que foram atingidas durante o período chuvoso.

Semiárido Nordeste II / Sisal

BA-220: Euclides da Cunha – Monte Santo

A água invadiu a pista na BA-220, entre Monte Santo e Euclides da Cunha, após transbordamento de açude devido às fortes chuvas na região na última quinta-feira (01). A equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está no local nas proximidades do município de Monte Santo monitorando a situação e avaliando a possibilidade de implantação de um novo bueiro para aumentar a vazão da água. A trafegabilidade na rodovia está normal.

BA-130: Ibicuí – Ibitupã

O desvio criado na ponte sobre o Riacho Doce, que havia se rompido devido à enchente do ano passado, cedeu no último sábado (26). O mesmo desvio na BA-130, entre Ibicuí e Ibitupã, cedeu novamente na tarde da última terça-feira (29). A Seinfra recompôs o aterro a fim de normalizar o tráfego. O fluxo foi totalmente liberado e o órgão está com equipe no local para eventuais intervenções em decorrência da chuva.

BA-262: Poções – Nova Canaã

Um deslizamento de terra na pista na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, aconteceu na noite da última quarta-feira (30). A Seinfra já está com máquinas, como caçamba e carregadeiras, realizando os serviços de limpeza da pista para dar condições de trafegabilidade. O tráfego no local já foi retomado na manhã de quinta-feira (01).

BA-651: Itapitanga – Coaraci

O desvio criado na ponte sobre o Rio Três Braços, entre Coaraci e Itapitanga, que caiu devido às chuvas do ano passado, cedeu no último sábado (26). As ações para recomposição estão sendo realizadas pela Seinfra e se encontram em fase final. O tráfego de veículos está normal no trecho.

BA-084: Santo Amaro – Oliveira dos Campinhos

Um deslizamento de terra na BA-084, entre Santo Amaro e Oliveira dos Campinhos, nas proximidades do povoado de Nova Conquista, foi registrado na noite da última terça-feira (29). Nesta quarta-feira (30), a empresa responsável pela manutenção na rodovia já iniciou os serviços para desobstrução da rodovia. O trânsito já está liberado.

Ponte no município de Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101

A ponte em Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101, está com a situação comprometida. Uma inspeção no equipamento será programada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) a fim de realizar as intervenções necessárias.

BA-233: Sátiro Dias – Inhambupe

As fortes chuvas na região do Litoral Norte e Agreste baiano causaram erosões no aterro da BA-233, entre Sátiro Dias e Inhambupe, nas últimas horas. A empresa responsável pela manutenção da rodovia já está realizando os serviços emergenciais a fim de que a pista de rolamento não seja afetada. O tráfego de veículos no trecho está normal.

BA-284: Distrito de Nova Alegria (Itamaraju) – Jucuruçu

Um bueiro na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Jucuruçu, rompeu no domingo (27) à noite devido às fortes chuvas na região. A ação aconteceu no km 35 da rodovia no sentido saindo Jucuruçu em direção à BR-101. A equipe técnica do órgão já concluiu a recomposição do desvio na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Itamaraju, que cedeu novamente na noite da última terça-feira (29). O tráfego de veículos na rodovia já está totalmente liberado desde a última quarta-feira (30) e requer atenção do usuário.

